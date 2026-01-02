San Bernardino: discotecas y bares ya no podrán operar este año en el anfiteatro, lamenta concejal

Este año las discotecas y bares no podrán operar dentro del Anfiteatro José Asunción Flores, pero sí en la denominada zona mixta situada a 1,5 km, en la compañía Pirayú’i, explicó el concejal Arnaldo Vera (PLRA). El edil, integrante de la Comisión de Legislación de la Junta Municipal, rechaza la posición arbitraria del intendente Emigdio Ruiz Díaz (ANR) sobre la firma de contratos con las empresas dedicadas a los citados rubros desde hace 12 años en las instalaciones de la megainstalación para espectáculos, actividades culturales y otros eventos para el ocio.

Lea más: Concejal de San Ber denuncia amenazas y presiones

Vera señaló que cuando comenzó el conflicto con el intendente, sugirieron a los empresarios afectados que recurrieran a un recurso de amparo y solicitaran una medida de urgencia para poder operar, pero no tomaron el consejo.

En la Junta Municipal la mayoría de los ediles mantiene una postura tibia o un silencio cómplice por temor a represalias, como la suspensión del pago de dietas, con lo que, según afirmó Vera, los amenaza el jefe municipal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las consecuencias de la postura de Ruiz Díaz y de la mayoría de sus ediles golpean directamente a la economía de San Bernardino y al turismo de verano, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Advirtió que impedir nuevamente el funcionamiento de las discotecas dentro del anfiteatro acelera la decadencia de San Bernardino, ya que desalienta la inversión privada, reduce el flujo de visitantes y afecta a unos 1.000 trabajadores de bares y discotecas durante la temporada alta.

Lea más: Conflicto entre intendente y dueños de locales nocturnos

Además, la inyección económica que generan en la ciudad tiene un efecto multiplicador, que este año ya se perdió, explicó Vera.

La presidenta de la Cámara de Comercio de San Bernardino, Marilyn Caballero Scavone, mencionó que esto, en definitiva, golpea la productividad de la ciudad. Aseguró que, tal como está la situación, más de 1.000 trabajadores se ven afectados, ya que la movida que se realiza cada verano en el anfiteatro es muy grande.

Caballero Scavone lamentó que el intendente Ruiz Díaz haya declarado que el anfiteatro se sitúa en una zona residencial, dando espacio “solo a gente de su conveniencia” y dejando de lado a empresas y discotecas que, durante más de 12 años, aportaron al crecimiento y la productividad de la ciudad.

Lea más: Importante afluencia de turistas en el lago de San Bernardino pese a advertencias del Mades

Impacto económico y camino a la decadencia

La decisión de no permitir la apertura de discotecas y bares en el Anfiteatro José Asunción Flores representa un duro golpe para la economía local. La vida nocturna es uno de los principales motores económicos de San Bernardino durante la temporada de verano, generando empleo directo e indirecto, movimiento turístico y recaudación para la ciudad.

Con su postura arbitraria, el jefe comunal de San Bernardino, respaldado por un grupo de concejales que acompañan esta determinación, empuja a la ciudad hacia una clara decadencia económica y turística.

La inacción y el cierre de espacios tradicionales no solo afectan a empresarios, sino también a trabajadores, proveedores y pequeños comercios que dependen del movimiento que generan las discotecas y bares durante el verano.

Feliz Agüero, vendedor de artesanías, señaló que con el cierre de las discotecas muchos comerciantes se verán afectados, ya que esta es la temporada en la que varios trabajadores “hacen su agosto” durante el mes de enero.

Lea más: Rabona de concejales evita debate de dictamen clave

“No entendemos al intendente. Dice que quiere progreso y que vamos a estar mejor, pero con su forma de actuar solo él estará mejor”, resaltó.

Vecinos se levantan ante apertura de locales nocturnos en zona residencial

Vecinos se reúnen mañana para analizar acciones con respecto a la habilitación de las discotecas Amelia y Zolara en una “zona mixta” de la ciudad. Se instalan detrás de una confitería y los lugareños protestan porque esa zona sí es residencial, mencionó Caballero Scavone.

Los vecinos, que formaron una comisión integrada por pobladores de las urbanizaciones Sadi 1, 2 y 3, aseguraron que no permitirán que operen estas discotecas, mencionó.

Es decir, el intendente saca los bares y discotecas del Anfiteatro y declara residencial la zona “porque los vecinos VIP, con plata y poder, se quejan de ruidos molestos que ocasionan” y habilita otros en una zona residencial, criticó.

Una suma de arbitrariedades

La nota Nº 850/2025 de la Junta Municipal, del 27 de marzo de 2025, firmada por el entonces presidente del deliberativo, Óscar René Valdez (ANR), y el secretario, Juan Carlos Benítez, señala que se remite a la Intendencia la Ordenanza Nº 55/2025. Tiene sello de Mesa de Entrada en la citada fecha.

La normativa establece la extensión por un año más de los efectos del artículo 9 de la Ordenanza Nº 36/2023. Menciona claramente que, mediante la Ordenanza Nº 22/2025, “se extiende por el período de un año los efectos del artículo 9º de la Ordenanza Nº 36/2023, por la que se establecen condiciones especiales y temporales para el funcionamiento de locales nocturnos en el predio del Anfiteatro José Asunción Flores”. Es decir, habilita el funcionamiento de locales nocturnos en el Anfiteatro hasta febrero de 2026.

La nota agrega que se adjuntan dos copias de la referida ordenanza para su promulgación y publicación correspondiente por la Intendencia Municipal, conforme con las disposiciones de los artículos 41 y 44 de la Ley Orgánica Municipal.

El concejal Wilfrido Villanueva (ANR) confirmó que la Junta Municipal cumplió todos los pasos legales y que el intendente dejó vencer los plazos para el veto, con lo que la ordenanza tuvo sanción ficta. Es decir, que la normativa en cuestión se encuentra plenamente vigente.

En noviembre, el intendente admitió que “se le pasó” vetar la ordenanza aprobada por los concejales y confirmó su intención de trasladar los bares y discotecas a otro sitio.

Ruiz Díaz ahondó la crisis cuando, el sábado 27 de diciembre, remitió a la Junta Municipal la “Resolución Nº 830/25, mediante la cual veta parcialmente la Ordenanza 66/25, por la cual se amplía el artículo 1º de la Ordenanza 24/2022, por la cual se modifica y se amplía la Ordenanza Nº 32/2018 y la Ordenanza Nº 46/2001, que establece el plan de uso de suelo del distrito de San Bernardino”. Mediante el veto parcial, declara área residencial la zona del Anfiteatro José Asunción Flores, con la intención de avalar su arbitraria actitud.

Se convocó a sesión extraordinaria el 29 de diciembre para tratar los alcances del veto parcial, con un dictamen en minoría de la Comisión de Legislación que recomienda rechazar la medida. Sin embargo, los siete concejales funcionales al jefe comunal no se presentaron y no hubo quorum para realizar la plenaria.

Su único interés es favorecer a un grupo de privilegiados, en su mayoría políticos colorados que adquirieron “casas de descanso” en el sector, denunciaron ciudadanos perjudicados por el conflicto.

Lea más: Feriado largo: naturaleza, aventura y descanso esperan en Caacupé y San Bernardino