Fiesta de la Tradición Yabebyryense marcará el aniversario fundacional del distrito misionero

Desde la organización de la Fiesta de la Tradición Yabebyryense informaron que las actividades arrancarán este viernes con un festival folclórico que tendrá lugar en la plaza Mariscal López. Para la ocasión se prevé la presencia del Grupo Sintonía, además de agrupaciones de danza provenientes de distintos distritos del departamento de Misiones, dando inicio a una serie de jornadas cargadas de música y tradición popular.

Lea más: Grupo Azeta comenzó proceso de compra accionaria de Tigo Money

Los festejos continuarán el sábado 10 con una gran corrida de toros, que contará con la participación de la cuadrilla de El Coloso Paraguariense, el payaso Pajarito y los toros del Gran Rodeo Paraguay. La animación estará a cargo de Katupyry Aponte. En el escenario principal se presentará la Banda Revelación del Guairá, y la jornada culminará con un gran baile popular abierto a todo el público.

Para el domingo 11 de enero se prevé una atractiva jornada de jineteada que arrancará al mediodía con el tradicional asado a la estaca al estilo yabebyryense. Además, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta gastronómica típica de la zona, como empanadas, sopa paraguaya, chipa guasu y chorizo misionero.

El almuerzo estará acompañado por la musicalización del grupo Los Hermanos Espíndola, mientras que en horas de la tarde se contará con la actuación en vivo de la Agrupación Sin Límites, cerrando así el programa artístico preparado para esta edición de la tradicional festividad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El distrito de Yabebyry se encuentra ubicado al suroeste del departamento de Misiones, a unos 288 kilómetros de Asunción. Se accede a la comunidad a través de un camino que la conecta con la ruta PY01 Mariscal Francisco Solano López, vía San Ignacio, o por el ramal que une la zona con la ciudad de Ayolas. Su economía se basa principalmente en la pesca comercial y turística, además de la ganadería y la agricultura familiar.

Lea más: caminos destruidos y ausencia estatal empujan a la autogestión vecinal en Ñeembucú