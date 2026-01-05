Grupo Azeta comenzó proceso de compra accionaria de Tigo Money

El grupo Azeta inició el proceso de compra de acciones de Tigo Money Paraguay, una operación que se enmarca en una estrategia orientada a reforzar la inclusión financiera, la innovación y la eficiencia operativa, dando continuidad al rol que Tigo Money ha venido desempeñando en el país, según detallaron en un comunicado conjunto.

Según explicaron, la transacción se realiza en estricto cumplimiento del marco normativo vigente y que queda sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes.

Tanto el Grupo Azeta como Tigo Money Paraguay subrayaron que este paso representa un movimiento estratégico con fuerte foco en la evolución del servicio, sin apartarse de las exigencias y condiciones establecidas por el regulador.

¿Qué implica para los usuarios?

Las compañías enfatizaron que, para los usuarios de Tigo Money Paraguay, el funcionamiento del servicio se mantiene sin cambios. Es decir, que los servicios de Tigo Money Paraguay continúan sin alteraciones y la billetera seguirá operando con total normalidad.

De acuerdo con el plan del comprador, el servicio de billetera permanecerá tras la transacción, conservando su naturaleza actual y su funcionamiento como billetera.

En cuanto a los clientes y puntos de venta no deben realizar ningún tipo de gestión adicional.

Además aclararon que cualquier novedad relativa a la operación será comunicada con anticipación y exclusivamente a través de los canales oficiales.

Estabilidad, continuidad y transparencia

El Grupo Azeta y Tigo Money Paraguay reiteraron su compromiso con la estabilidad, la continuidad operativa y la transparencia a lo largo de todo el proceso.

Ambas partes agradecieron la confianza depositada por sus clientes, agentes y socios comerciales, y destacaron que la operación se orienta a consolidar y fortalecer el servicio que la billetera viene brindando en el mercado paraguayo.