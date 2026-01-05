Operativo “Reyes Magos” en la avenida Eusebio Ayala

Pelotas, muñecas, juguetes lúdicos, arcos para fútbol, piscinas e inflables se destacan entre los puestos instalados a los costados de ambas vías de la avenida Eusebio Ayala. Los comerciantes ofrecen precios de oferta y hasta combos para quienes tengan que llevar más de un regalo de Reyes Magos, relataron hoy en ABC TV.

Además, se destacan alternativas en madera, como casas de muñecas, mesitas de tocador con sillitas y los clásicos camiones para los peques de la casa. También hay peluches y mochilas con diseños de dibujos animados que están en tendencia.

No se prevén cierres

Cada año, esta vía se convierte en peatonal ante la gran afluencia de compradores que llegan. Sin embargo, en esta ocasión la Municipalidad de Asunción todavía no informó de ningún cierre del tránsito vehicular.

No se descarta que en el transcurso del día la afluencia de compradores obligue a volver peatonal esta avenida, como es habitual. Mientrast tanto, hay varios agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) acompañando la jornada y guiando a los conductores.

Además, funcionarios realizan controles para garantizar el cumplimiento de las normativas. Cerca de las 7:30, hicieron que un vendedor desmonte su puesto por haber ocupado parte de la calzada y dificultado el tránsito en la zona.

