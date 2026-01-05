San Juan Bautista: 28 varones y, por segundo año, 18 mujeres iniciaron formación en el Cimefor

Un total de 18 mujeres y 28 hombres se inscribieron para ser parte del Centro de Instrucción Militar para Estudiantes y Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor). La recepción de los nuevos aspirantes se realizó en la sede de la Segunda División de Caballería, asentada en la capital de Misiones.

En ese sentido, el general de división Narciso López, comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, asentado en esta ciudad, señaló que están afrontando esta nueva etapa de los cimeforistas.

“Estamos recibiendo por segundo año, en esta ocasión, a las cimeforistas femeninas, como también a los cimeforistas masculinos, que siempre los tuvimos. Para nosotros es un logro institucional y también a nivel país. A los padres, esto significa un reconocimiento hacia la institución. Por eso ellos brindan a sus jóvenes la oportunidad de recibir una formación complementaria para su ser, para ser buenos ciudadanos y ejemplo dentro de su comunidad”, explicó.

Se está recibiendo a 22 femeninas que ya estaban el año pasado, que son cabos aspirantes, y en esta ocasión 18 mujeres nuevas inscritas, totalizando aproximadamente 40. Entre los masculinos están inscritos 28 nuevos cimeforistas.

“Los trabajos se van a dividir nuevamente. Las femeninas desarrollarán sus actividades en el Segundo Cuerpo de Ejército y los masculinos en la Segunda División de Caballería. En Pilar las actividades serán conjuntas, porque hay un solo cuartel”, agregó López.

En el Regimiento de Caballería Felipe Toledo, en la ciudad de Pilar, Ñeembucú, están trabajando 22 masculinos y 17 femeninos. “Los adiestramientos serán iguales para ambos, ya que hemos visto muchas veces la motivación y el entusiasmo que tienen y la demostración de que sí pueden. Nos dimos cuenta de que no hay necesidad de cambiar absolutamente nada, ni disminuir ni aumentar exigencias”, indicó el general.

“Como lo dijo el ministro de Defensa, el general retirado Óscar González, hemos visto un potencial muy importante de la mujer paraguaya, primero por su rol en la historia del país. La mujer es multiplicadora: madre, esposa, hermana, prima, novia. Su imagen y su rol son fundamentales. Queremos transmitir una formación, un complemento dentro de la conformación del joven integral, en disciplina y valores, y que sea parte de una de las instituciones más importantes del país, las Fuerzas Armadas de la Nación”, concluyó López.