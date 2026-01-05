Yaguarón se prepara para un Verano Mágico en la “Ciudad de la Mitología Guaraní”

Este municipio ubicado en el departamento de Paraguarí se prepara para ofrecer un verano inolvidable, invitando a los turistas a sumergirse en la magia de la mitología guaraní y a descubrir la belleza de sus paisajes. Los días prevén paquetes para realizar turismo interno que se transformarán en una fiesta a partir del 10 de enero y hasta fines de febrero.

El calendario de actividades comienza a las 19:00 con la Fiesta Especial de Reyes este sábado 10, un evento para toda la familia que se desarrollará en la Plaza de la Cultura. Payasos, animación, carita pintada, globo loco, gastronomía paraguaya, dulces y refrescantes tragos aguardan a los visitantes. La entrada es libre y gratuita.

Para los espíritus aventureros, el Camping Tejú Jagua en la cima del Cerro Yaguarón ofrece una experiencia nocturna inigualable. Imaginen observar las estrellas, recorrer senderos misteriosos, visitar la cabaña de la Bruja Micaela, disfrutar de presentaciones artísticas y una peña con fogata, todo ello complementado con una cena y desayuno. Los visitantes deben llevar su camping. Esta propuesta tiene un costo de G.50.000 por persona y se adecua al horario que precise el visitante.

Si buscan emociones fuertes, el Necroturismo los invita a un recorrido de misterio bajo la luz de las estrellas. El paseo comienza en el Paseo de la Cultura, junto al emblemático Templo San Buenaventura.

La aventura continúa hacia el cementerio de la ciudad, donde relatos y representaciones artísticas darán vida a personajes históricos y leyendas locales. El costo por persona es de G. 50.000.

Para los que prefieren explorar a pie, el “Walking City Tour” es una excelente opción. Este recorrido a ritmo tranquilo permite descubrir la historia y el significado de los principales atractivos de Yaguarón.

Entre las actividades programadas figura, el Paseo de la Cultura, el Templo San Buenaventura, el Museo Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, el Paseo de los Mitos y la imponente escalada al Cerro Yaguarón.

El paquete turístico tiene un costo de G. 150.000 para dos personas y G. 250.000 hasta 10 personas. Todas estas actividades pueden realizarse cualquier día de la semana. Para el efecto se debe de realizar las reservas con anticipación en Turista Róga al 0981-613321, Guillermo Zayas, responsable de las actividades turísticas.

Finalmente, el Tour ATV invita a conocer el municipio en cuatro ruedas, explorando paisajes y lugares ocultos. G.150.000 por participante. Para obtener más información sobre este evento específico, contactar al 0992 455103.