Empresa retira del mercado lote de productos destinados a bebés

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria Paraguay informa a la población que la empresa Nestlé Paraguay S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes.

El nombre comercial del producto es Fórmula Infantil NAN Optipro 1 con HMO, Fórmula láctea para lactantes, en sus presentaciones lata de 400 gramos y lata de 800 gramos.

Los lotes afectados son:

NAN1 Fórmula Infantil c/HMO 400 g

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lote: 517628872A Vencimiento: 31/12/2026

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lote: 524728872A Vencimiento: 31/03/2027

NAN1 OPTIPRO Fórmula Infantil c/HMO 800 g

Lote: 517628872A Vencimiento: 31/12/2026

Lote: 522828872A Vencimiento: 28/02/2027

Lote: 529028872A Vencimiento: 30/04/2027

La medida fue tomada debido a la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos.

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades: una intoxicación, síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina.

Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas posconsumo.

Lea más: Dinavisa alerta sobre venta ilegal de productos con tirzepatida en CDE

Si el bebé ha consumido uno de los productos incluidos en la retirada y no ha tenido síntomas, apuntan que no hay motivo de preocupación. En el caso de que haya síntomas (vómitos intensos y diarrea, ligado a letargo o somnolencia), es necesario consultar al pediatra.