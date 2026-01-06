Producción frutihortícola familiar se consolida en San Miguel con inversión propia

En la comunidad de San Miguel, Misiones, se encuentra la finca de Ignacio Fariña y su familia, dedicada a la producción frutihortícola con una amplia variedad de cultivos según la temporada. La huerta cuenta con dos hectáreas de terreno, donde trabajan de manera diaria desde hace más de un año.

“Hace más de un año estamos trabajando en esta finca donde vamos cultivando una gran variedad de productos frutihortícolas de acuerdo a su temporada. Ahora mismo estamos teniendo sandía, pepino y en el área de hortalizas tenemos cebolla de verdeo, repollo y ya estamos con los plantines de lechuga, como también de repollo”, indicó el productor.

Fariña comentó que durante el año vienen cultivando cebollas, locotes y tomates. “Es un emprendimiento familiar donde estamos trabajando: mi señora, mi hija y mi yerno. Y como todo trabajo de agricultura tenemos temporadas altas y bajas, las cuales dependen de nuestro clima”, dijo.

Manifestó que existe una buena salida en la venta de todas sus producciones. “Gracias a Dios tenemos una muy buena venta, principalmente ahora que estamos en la temporada de sandía, la cual estamos comercializando tanto en nuestra finca como también en nuestra casa, ubicada en el centro de la ciudad de San Miguel, Misiones, y sus precios van desde G. 15 mil hasta G. 25 mil”, acotó.

También acotó que en este año y medio de trabajo jamás tuvieron una ayuda por parte de las autoridades, ya sea municipal o departamental, y solamente con recursos propios levantaron la producción y la siguen sosteniendo.

Explicó que cuentan con una inversión aproximada de G. 300 millones, debido a que disponen de un sistema de riego por goteo en todas las parcelas. Señaló que la implementación de esta tecnología implica altos costos, además de los gastos periódicos por la preparación del suelo y la renovación de las medias sombras, que suelen verse dañadas por las inclemencias del tiempo.