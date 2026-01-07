Lluvias y tormentas: alerta se extiende a ocho departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que otras celdas de tormentas de formación local se empezaron a desarrollar sobre área de cobertura. Se esperan fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual, durante la tarde de este miércoles.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma muy puntual.

La zona de cobertura es la Región Oriental.

Los departamentos afectados son el noreste y este de Concepción, sureste de San Pedro, este de Guairá, centro de Caaguazú, centro de Caazapá, centro de Itapúa, noreste de Paraguarí y centro de Amambay.

