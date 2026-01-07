Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región Oriental

Para este miércoles se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, según la DMH.
Al respecto, la institución detalla que núcleos de tormentas de formación local se empezaron a desarrollar sobre el territorio nacional y por eso se esperan fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante esta tarde.
La zona de cobertura corresponde a la región Oriental.
Seis departamentos afectados
Los seis departamentos afectados son:
- Norte y este de Concepción
- Este de San Pedro
- Centro de Caaguazú
- Sur de Caazapá
- Centro de Itapúa
- Centro de Amambay
