07 de enero de 2026 - 13:53

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región Oriental

Imagen ilustrativa: lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) compartió un aviso por lluvias y tormentas que se registrarían hoy en seis departamentos de la región Oriental. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para este miércoles se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la ocasional caída de granizos de forma muy puntual, según la DMH.

Al respecto, la institución detalla que núcleos de tormentas de formación local se empezaron a desarrollar sobre el territorio nacional y por eso se esperan fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura corresponde a la región Oriental.

Seis departamentos afectados

Los seis departamentos afectados son:

  1. Norte y este de Concepción
  2. Este de San Pedro
  3. Centro de Caaguazú
  4. Sur de Caazapá
  5. Centro de Itapúa
  6. Centro de Amambay

