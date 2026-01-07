Dos reservas naturales están bajo alerta por focos de calor

Según el reporte oficial del Mades, se detectaron tres puntos de calor en la reserva de la Biosfera Itaipú y uno en la reserva de la Biosfera del Chaco.
Aunque estos puntos representan aumentos significativos de temperatura en la superficie y no necesariamente incendios activos en todos los casos, la institución advierte que constituyen un riesgo inminente que requiere vigilancia constante.
La institución también hizo un llamado a la conciencia ciudadana, recordando que la protección de la biodiversidad es una responsabilidad compartida.
Se solicita evitar cualquier tipo de fogata o quema de residuos en zonas rurales y reportar de inmediato cualquier columna de humo detectada a través de los canales oficiales o las municipalidades correspondientes.
