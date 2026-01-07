Nacionales
07 de enero de 2026 - 12:29

Dos reservas naturales están bajo alerta por focos de calor

Foto ilustrativa.
Foto ilustrativa.Gentileza

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) alertó sobre la presencia de cuatro puntos de calor en dos áreas protegidas del país. Instó a la ciudadanía a denunciar casos de quemas ilegales a las comisarías de la zona.

Por ABC Color

Según el reporte oficial del Mades, se detectaron tres puntos de calor en la reserva de la Biosfera Itaipú y uno en la reserva de la Biosfera del Chaco.

Aunque estos puntos representan aumentos significativos de temperatura en la superficie y no necesariamente incendios activos en todos los casos, la institución advierte que constituyen un riesgo inminente que requiere vigilancia constante.

Focos de calor en dos áreas protegidas del Mades.
La institución también hizo un llamado a la conciencia ciudadana, recordando que la protección de la biodiversidad es una responsabilidad compartida.

Se solicita evitar cualquier tipo de fogata o quema de residuos en zonas rurales y reportar de inmediato cualquier columna de humo detectada a través de los canales oficiales o las municipalidades correspondientes.

