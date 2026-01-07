Así se desarrolló el combate al incendio forestal de ayer en Chaco’i, según el SEN

El martes se registró un incendio en una zona de pastizales en la zona de Chaco’i, departamento de Presidente Hayes, a unos diez kilómetros del puente Remanso, que conecta a esa zona del Bajo Chaco con el Área Metropolitana de Asunción.

Si bien el Ministerio de Defensa Nacional reportó hoy que el siniestro fue “controlado” en horas de la noche de ayer, enfatizó que la vigilancia en la zona se mantiene para evitar que focos de calor puedan derivar en nuevas llamas.

En conversación con ABC Color este miércoles, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, comentó que, aunque está bajo control, el incendio “todavía no está totalmente extinguido”.

Lea más: Incendio en el Bajo Chaco: “99 % que fue provocado”

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explicó que el surgimiento del incendio fue reportado inicialmente por la Agencia Espacial del Paraguay al Ministerio de Defensa hacia el mediodía de ayer, lo que dio inicio a la movilización de recursos humanos y logístico de las Fuerzas Armadas y la SEN, además de bomberos voluntarios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En total, unas 70 personas – entre militares, bomberos civiles y personal de la SEN - fueron movilizadas dos helicópteros de la Fuerza Aérea, dos vehículos terrestres de las Fuerzas Armadas y un vehículo forestal de la SEN.

“No hay forma de que no sea provocado”

El ministro Zárate explicó que, según datos del Instituto Forestal Nacional, el incendio afectó a unas 300 hectáreas de un terreno que pertenece a “una empresa privada”.

Lea más: Los incendios forestales emiten más contaminación de lo que se pensaba: nuevos hallazgos

Añadió que “estamos convencidos de que (el incendio) fue provocado porque no hay combustible para que el fuego se inicie solo por la temperatura” debido a que la vegetación en la zona no estaba seca y la zona en general es “un poco húmeda”.

“No hay forma de que no sea provocado”, insistió.