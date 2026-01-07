Identificaciones admite pagos con POS, pero se cobra un “extra”

A diferencia de otras fechas del año, esta semana se ve muy poco movimiento en la sede de Identificaciones, ubicada en la ciudad de Asunción. En ese contexto, se insta a la población a aprovechar para solicitar renovación de documentos y evitar largas esperas que suelen registrarse, por ejemplo, cerca del inicio de clases.

Algo que llamó la atención esta mañana fue el cartel que indica los precios de cada trámite, debido a que el pago electrónico incluye un recargo de entre G. 220 y 6.450, dependiendo de cada documento solicitado.

El comisario León Almirón, asesor jurídico de Identificaciones, confirmó que el precio varía debido a que las empresas proveedoras del servicio así lo disponen.

“Tiene un incremento ínfimo por el servicio del POS y el aparato de las entidades que se encargan del cobro electrónico. Es un proceso que nos ayuda para avanzar con la tecnología y optimización de atención”, manifestó.

Estos son los precios vigentes:

Pagos electrónicos agilizan trámite, aseguran

Almirón destacó que el pago electrónico trajo muchos beneficios, sirve para agilizar el trámite, porque los ciudadanos ahora no deben “esperar vuelto o buscar sencillo”.

Recordó que los interesados en solicitar los trámites deben consultar siempre en la página web de Identificaciones los documentos solicitados para cada uno.

Aseguró que actualmente, con ajustes realizados al sistema, se consiguió una mayor fluidez en la expedición y ahora ya están entregando cédulas en 24 o 48 horas.

Finalmente, negó que existan demoras por faltantes de insumos, como se publican en redes sociales y algunos medios.