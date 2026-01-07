Municipalidades de Amambay aún no implementan la expedición de licencias con código QR

La incorporación de un código QR en la licencia de conducir seguirá en espera para los conductores de vehículos que son contribuyentes de los municipios de Pedro Juan Caballero, Capitán Bado, Bella Vista Norte, Zanja Pytã, Karapaí y Cerro Corá, pertenecientes al departamento de Amambay. No obstante, la mayoría de las administraciones comunales anunciaron que estarían listos para adecuarse a las nuevas regulaciones estipuladas en la medida en que vayan utilizando las tarjetas del formato antiguo con las que aún cuentan actualmente.

Luis Martínez, jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, dijo que ya no quedan muchas tarjetas con el formato anterior, pero se debe usar la totalidad de ellas antes de incorporar la expedición de licencias con QR.

Se irá implementando gradualmente

El licenciado Luis Martínez, jefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, indicó que el alcance de la regla de expedición de licencias con QR “se irá implementando gradualmente de acuerdo con un calendario que ya está fijado por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”.

“Ellos ponen el período de implementación entre marzo y octubre de este año; tenemos que usar todo el lote de tarjetas del formato antiguo que tenemos aún en stock y después se va a solicitar el modelo nuevo”, indicó Martínez.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Licencias de conducir con QR: así funciona el nuevo sistema

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El intendente del distrito de Cerro Corá, Wilfrido Figueredo (ANR), expresó que la municipalidad a su cargo ya está lista para proceder a la expedición de licencias con QR, pero que primero deben entregar la totalidad del lote en existencia de las tarjetas que todavía tienen el formato antiguo.

“Tenemos muchas tarjetas preimpresas todavía en stock; hay que usar todas esas tarjetas enumeradas correlativamente para, posteriormente, expedir las licencias con QR”, manifestó el jefe comunal.