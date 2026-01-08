Accidentes de tránsito en PJC dejaron 42 fallecidos y 1.000 hospitalizados en 2025

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Juan Caballero (Bomberos Azules) informó este jueves que durante 2025 auxilió a 1.052 accidentados en percances vehiculares, en su mayoría motociclistas. Asimismo, comunicó que hubo 42 fallecidos en siniestros viales, uno menos que el año anterior. Por su parte, un traumatólogo del Hospital Regional de la ciudad indicó que en dicho nosocomio fueron atendidos 999 accidentados durante el año pasado.
Prudencia y fortalecer controles
El doctor Rodrigo Mieres, traumatólogo del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, señaló que muchos de los accidentados sobrevivientes quedaron con secuelas parciales o permanentes. Destacó que, en muchos casos, la falta de uso del casco deriva en consecuencias graves e irreversibles.
“Pido a los conductores que sean prudentes, hay que tener más cuidado en el tránsito; la gente siempre anda apurada”, reflexionó el galeno, enfatizando la importancia del uso del casco por parte de los motociclistas. Agregó que también es necesario fortalecer los controles para lograr una mayor organización vial.
Estado debe dotar con más recursos a los bomberos
Isidro Zárate, comandante del Cuerpo de Bomberos de Pedro Juan Caballero, afirmó que el Estado a nivel central debe devolver los recursos que se les retiraron.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Hace un año y cuatro meses que el Ministerio de Economía no nos da un solo guaraní y se pasa pidiendo documentos de todo”, señaló.
En otro momento, Zárate anunció que solicitará un incremento a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, ya que actualmente reciben apenas G. 11 millones al mes.
Lea más: ¿Por qué diciembre fue un mes crítico en las rutas?
“En ocho años no hubo un aumento de ese recurso, estamos recibiendo lo mismo”, expresó.