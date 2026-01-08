Accidentes de tránsito en PJC dejaron 42 fallecidos y 1.000 hospitalizados en 2025

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Juan Caballero presentó cifras sobre los accidentes de tránsito ocurridos en la capital de Amambay y comunidades cercanas durante el año 2025. El informe indica que hubo 42 fallecidos en siniestros viales y que más de 1.000 personas fueron auxiliadas por los bomberos tras verse involucradas en accidentes de diversa gravedad. Un traumatólogo instó a los conductores a ser prudentes.