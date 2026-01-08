Nacionales
08 de enero de 2026 - 21:07

Accidentes de tránsito en PJC dejaron 42 fallecidos y 1.000 hospitalizados en 2025

Una motocicleta involucrada en un accidente rutero quedó destrozada.Gentileza

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Juan Caballero presentó cifras sobre los accidentes de tránsito ocurridos en la capital de Amambay y comunidades cercanas durante el año 2025. El informe indica que hubo 42 fallecidos en siniestros viales y que más de 1.000 personas fueron auxiliadas por los bomberos tras verse involucradas en accidentes de diversa gravedad. Un traumatólogo instó a los conductores a ser prudentes.

Por Eder Rivas

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pedro Juan Caballero (Bomberos Azules) informó este jueves que durante 2025 auxilió a 1.052 accidentados en percances vehiculares, en su mayoría motociclistas. Asimismo, comunicó que hubo 42 fallecidos en siniestros viales, uno menos que el año anterior. Por su parte, un traumatólogo del Hospital Regional de la ciudad indicó que en dicho nosocomio fueron atendidos 999 accidentados durante el año pasado.

Hospital Regional de Pedro Juan Caballero.

Prudencia y fortalecer controles

El doctor Rodrigo Mieres, traumatólogo del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, señaló que muchos de los accidentados sobrevivientes quedaron con secuelas parciales o permanentes. Destacó que, en muchos casos, la falta de uso del casco deriva en consecuencias graves e irreversibles.

“Pido a los conductores que sean prudentes, hay que tener más cuidado en el tránsito; la gente siempre anda apurada”, reflexionó el galeno, enfatizando la importancia del uso del casco por parte de los motociclistas. Agregó que también es necesario fortalecer los controles para lograr una mayor organización vial.

Dr. Rodrigo Mieres, traumatólogo.

Estado debe dotar con más recursos a los bomberos

Isidro Zárate, comandante del Cuerpo de Bomberos de Pedro Juan Caballero, afirmó que el Estado a nivel central debe devolver los recursos que se les retiraron.

“Hace un año y cuatro meses que el Ministerio de Economía no nos da un solo guaraní y se pasa pidiendo documentos de todo”, señaló.

En otro momento, Zárate anunció que solicitará un incremento a la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, ya que actualmente reciben apenas G. 11 millones al mes.

En ocho años no hubo un aumento de ese recurso, estamos recibiendo lo mismo”, expresó.