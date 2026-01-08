Amambay: niño de 2 años hospitalizado tras sufrir mordedura de serpiente

Un niño de 2 años permanece internado en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero tras ser víctima de la mordedura de una serpiente de la especie yarará. El hecho ocurrió en la vivienda familiar ubicada en la colonia indígena Cerro Akãngue, distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay. Los médicos que asisten al infante informaron que presenta una evolución favorable, según destacaron sus familiares.

Según el relato del padre del niño, la víctima se encontraba jugando en el patio de su casa, ubicada en la colonia indígena Cerro Akãngue, cuando sufrió el accidente. “Cuando vio la yarará, la pateó y ahí lo mordió”, relató el padre..

Desde Salud Pública informaron que el niño recibió los primeros auxilios en el Hospital de Bella Vista Norte y posteriormente fue trasladado al hospital de cabecera del departamento para recibir una mejor atención. Experimenta una evolución favorable, señalaron fuentes del local asistencial.

