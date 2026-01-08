Denuncian que Ministerio apela los amparos para la compra de medicamentos para pacientes con epilepsia

En la mañana de este jueves, integrantes de la Asociación Paraguaya por la Epilepsia (Asoppalep), llevaron a cabo una manifestación pacífica frente al Ministerio de Salud Pública para reclamar la falta de medicamentos y exigir el cumplimiento de los amparos establecidos.

La asociación nuclea a 650 familias de todo el país, de las cuales más de la mitad depende exclusivamente del sistema público para sostener sus tratamientos.

“Venimos en nombre del pequeño Eduardito, quien hoy ya no está con nosotros. Él falleció esperando un tratamiento para la epilepsia y es eso lo que no podemos permitir que vuelva a pasar”, señaló Vanessa Ramírez, presidenta de la Asociación Paraguaya por la epilepsia.

Indicó que están con falta de medicamentos básicos, como jarabes, que necesitan los niños y hace meses no están disponiendo. “Además, medicamentos para epilepsia de difícil control, que lo estamos pidiendo vía amparo judicial”.

Lea más: Anuncian protesta frente a Salud por falta de medicamentos para pacientes con epilepsia

Se les hace un poco larga la espera por todos los trámites burocráticos que se tienen que seguir. “Sumado a eso, el Ministerio vuelve a apelar un amparo de epilepsia, el cual es un grito de socorro por parte de los padres, que ya no tienen otra opción”.

Por otra parte, explicó que a pesar de ganar los amparos, las empresas no se están presentando por falta de pago por parte del Ministerio de Salud. “Esto también hace que se retrase mucho más el tratamiento de estos niñitos”.

La señora Elisa Medina, madre de un niño de 7 años con epilepsia, comentó que ya presentaron 3 amparos judiciales para poder adquirir el dispositivo nervio vago, que tiene un costo superior a los 330 millones de guaraníes.

“Eso estamos esperando desde mayo y esta situación duele. Duele verle a tu hijo con su crisis y no poder hacer nada. Lastimosamente, esto se tiene que hacer mediático para que te hagan caso”, remarcó.