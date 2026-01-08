Hambre Cero en riesgo en Amambay: deuda de la Gobernación con proveedora supera los G. 19.000 millones

El presupuesto asignado en el 2025 a la Gobernación de Amambay para la implementación del almuerzo escolar en el marco del Programa Hambre Cero en las escuelas del departamento fue de G. 52.193.716.575. De esa cantidad, la deuda con el proveedor asciende a G. 19.119.557.994, según datos proveídos por la entidad gubernativa departamental. La implementación del Programa de Gobierno en coincidencia con el inicio de clases en el 2026 está en riesgo en Amambay teniendo en cuenta que la proveedora del almuerzo escolar ya no está en condiciones de continuar sirviendo si no se honra la deuda.

“Estoy muy preocupada”, afirma representante legal

Blanca Nieves Rodríguez Braun, representante legal de la empresa proveedora del almuerzo escolar, expresó su preocupación por la deuda existente; sin embargo, dijo que confía que el Gobierno “va a cumplir con nosotros”.

“Estoy muy preocupada, los compromisos están ahí; la empresa tiene deuda con los bancos y con los proveedores de los productos que utilizamos para el almuerzo”, expresó Rodríguez.

Hambre cero: provisión de alimentos en el inicio de clases, en riesgo por deudas del Estado

Gobernador afirma que programa no está en riesgo

El gobernador de Amambay Juan “Juancho” Acosta (ANR) afirmó que siempre hubo deudas y que esta será honrada antes del inicio del año lectivo. “No hay ningún riesgo de que pare el almuerzo (escolar), estamos trabajando muy bien con el Ministerio de Economía y Finanzas; siempre hubo deudas, cuando yo asumí tuve que pagar las deudas del Gobierno anterior, por ejemplo”, indicó el ejecutivo departamental de Amambay.