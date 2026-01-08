Militar fallece en choque frontal en Paraguarí

De acuerdo al informe emitido por la Comisaría Primera de este distrito, el hecho ocurrió a las 06:05 horas, a la altura del kilómetro 73 de la ruta PY01, en el trayecto que une las ciudades de Paraguarí y Carapeguá.

La víctima fatal fue identificada como Ever Alexander Maciel Barrios, soltero, de 24 años de edad, militar, quien presta servicio en el Comando de Artillería de Paraguarí. Se encontraba al mando de una motocicleta marca Kenton, modelo GTR, color azul, con matrícula N° 845 BHU.

El otro vehículo involucrado es un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, color negro, con matrícula N° FLT6F94, conducido por Caio Henrique Fama Pedro, de nacionalidad brasileña, casado, de 32 años de edad, domiciliado en el barrio San Francisco , de este municipio.

De acuerdo a datos proporcionados por los intervinientes, el personal militar que se desplazaba a bordo de su motocicleta con dirección al casco urbano de Paraguarí, habría realizado un adelantamiento, momento en que impactó contra un automóvil que circulaba en sentido contrario, con destino a la ciudad de Carapeguá.

Tras el hecho, el cuerpo de la víctima fue derivado a la morgue del Hospital Regional de Paraguarí, donde está siendo inspeccionado por el médico forense, doctor Andrés Alvarenga.

Asimismo, se dio intervención al Ministerio Público y la fiscal Milena Basualdo dispuso la incautación de los vehículos involucrados, además de la detención del conductor del automóvil, Fama Pedro, en el marco de la investigación del hecho.

También participaron del procedimiento personal del Departamento de Criminalística de Paraguarí y de la Patrulla Caminera y bomberos voluntarios de este municipio.