Prisión para hombre con 21 antecedentes, esta vez por supuesta estafa

César Alberto Arévalos, quien tiene 21 antecedentes por presunta estafa, producción de documentos de contenido falso, hurto y otros delitos, fue detenido ayer en una vía pública Loma Pytã, por agentes policiales de la comisaría 22ª de Asunción.

La aprehensión se materializó en cumplimiento de distintas órdenes de captura, entre ellas la dictada por el juzgado penal de Garantías N° 8 a través del auto interlocutorio AI N° 313 del 25 de setiembre del año pasado, a cargo del magistrado José Agustín Delmás Aguiar, quien convocó al detenido a una audiencia que se realizó esta mañana.

Durante la diligencia, la defensa de Arévalos -quien participó en audiencia a través de medios telemáticos- solicitó la aplicación de medidas menos gravosas, específicamente arresto domiciliario en su vivienda ubicada en Loma Pytã.

Agregó que ya hubo un arreglo entre las partes en el cual se había resarcido al denunciante, situación de la que se había dejado constancia en la Fiscalía.

Falta de sometimiento y múltiples causas, consideradas para la prisión preventiva

Sin embargo, el magistrado afirmó que el procesado César Alberto Arévalos no puede ser beneficiado con medidas menos gravosas previstas en el art. 245 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta su falta de sometimiento a los mandatos de la justicia, ya que no ha cumplido con una de las medidas impuestas por A.I. N° 313 de fecha 25 de setiembre de 2025 y por esta razón, se revocaron las medidas alternativas a la prisión que tenía.

“Así también este Juzgador pone en resalto que el incoado de autos cuenta con varios antecedentes penales y entre ellos múltiples condenas por hechos similares según planilla de antecedentes penales por lo que ante estas circunstancias, lo que corresponde en derecho es decretar la prisión preventiva del mismo y así se pueda garantizar su sometimiento a las resultas del proceso”, explica el juez Delmás.

En este caso específico, la causa es por supuesta estafa y se inició a partir de la imputación presentada por la fiscala Claudia Torres, de la Unidad Barrial N° 6.

La imputación por supuesta estafa

La imputación señala que el 10 de setiembre de 2025, Arévalos contactó con el representante de la Gráfica Led, Cristian Roberto Fernández y solicitó adquirir una pantalla Led p3.9 de la parte de exterior de 3 x 2 metros, con las estructuras y un video procesador de 3 x 2, por el valor de US$ 7.100.

Asimismo, siempre de acuerdo con la imputación, Arévalos la instalación en la casa ubicación sito calle Olga Blinder c/ Petrona Rodríguez de Francia del Barrio Loma Pyta, con el compromiso de abonar el monto una vez finalizada la instalación.

La entrega de los equipos e instalación correspondiente se concretaron el 12 de setiembre de 2025, pero Arévalos no realizó el pago acordado.

Luego de mucha insistencia y sin lograr respuesta a sus reclamos de pago, el comerciante realizó la denuncia ante el Ministerio Público por supuesta estafa.