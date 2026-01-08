Detienen a un hombre que cuenta con 21 antecedentes penales

El comisario Osvaldo Aquino, de la Comisaría 22° de Loma Pytã, detalló que el detenido fue identificado como César Alberto Arévalos (46). Sus 21 antecedentes penales están relacionados con estafas, robos, hurtos agravados y “especialmente graves”, entre otros.

Según señaló, los hechos delictivos fueron denunciados desde el año 2024. La orden de captura puntualmente era por un caso de estafa y producción de documentos de contenido falso.

El comisario Aquino destacó que se hizo un trabajo de inteligencia para localizar al sospechoso. Además, relató que se mostró muy violento al momento de la detención.

“En todo momento puso resistencia, incluso intentó agredir a los personales, entonces se hizo uso de la fuerza, se pudo reducirlo y trasladarlo hasta la sede policial”, relató.

El mismo ya se encuentra a disposición del Juzgado de la causa.

