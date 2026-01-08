Siete departamentos están en área de tormentas para esta tarde

El fenómeno meteorológico incluye ráfagas de vientos que podrían alcanzar intensidades de moderadas a fuertes y, de manera puntual, la caída de granizos en las zonas bajo cobertura.

Los meteorólogos advierten que estas celdas de tormenta son de rápido desarrollo y corta duración, pero poseen el potencial suficiente para generar fenómenos de tiempo severo de forma muy localizada, lo que obliga a extremar cuidados en la vía pública.

La zona de cobertura principal abarca el centro y norte de la región Oriental, así como el centro de la región Occidental.

Entre los departamentos mencionados en el boletín se encuentran Concepción, San Pedro, norte y este de Cordillera, oeste de Caaguazú, centro de Caazapá, noroeste de Canindeyú, centro de Presidente Hayes. En estas localidades, las condiciones de inestabilidad podrían manifestarse con mayor fuerza durante el transcurso de la tarde y las primeras horas de la noche.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta alerta se produce en una jornada marcada por temperaturas extremas que oscilan entre los 34 y 40 °C, generando un ambiente altamente inestable propicio para la formación de estos sistemas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Meteorología: ¿cuándo volverían a registrarse lluvias y tormentas en Paraguay?

Finalmente, la institución indica que seguirá monitoreando la evolución de los núcleos de tormenta, ya que no se descarta que el área de afectación se extienda a otras zonas del país.

Se insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y boletines de actualización constante, dado que el pronóstico indica que la inestabilidad podría persistir durante el resto de la semana antes de un leve descenso de la temperatura.