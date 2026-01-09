Accidente de tránsito involucró a una ambulancia y un camión semirremolque

A la 01:00, aproximadamente, se reportó el accidente a pocos kilómetros de Vallemí, en el departamento de Concepción.

El conductor de la ambulancia del IPS, Pedro Marcial Acosta González, de 59 años, dijo a la Policía que estaba regresando de Concepción hasta donde llevaron a un paciente junto con la enfermera Zeneide Valdez de Burgos, de 46 años.

Al llegar al kilómetro 174 de la ruta PY22, el conductor del móvil de salud estacionó el vehículo al costado de la ruta, bajó para orinar. En un momento dado vio que el camión impactó por la parte trasera de la ambulancia y la arrastró por unos 70 metros, el funcionario de salud se tiró a un costado para evitar ser embestido.

Dentro del habitáculo de la ambulancia se encontraba la enfermera, quien sufrió lesiones y con ayuda de transeúntes pudo ser rescatada de dentro del vehículo. La mujer fue llevada hasta la Unidad Sanitaria del IPS ubicada en Vallemí.

El camión semirremolque de la marca Scania estaba guiado por Pedro Manuel Torres Fretes, quien sufrió lesiones leves tras el siniestro.

Los vehículos quedaron incautados y el hecho fue comunicado a la fiscalía.

Con esto la Unidad Sanitaria del IPS de Vallemí queda sin su única ambulancia.

Los usuarios de la ruta PY22 se quejan de las deplorables condiciones en que se encuentra la vía. Cada vez son más grandes los baches que se tienen en muchos sectores del tramo que une Concepción y Vallemí.

Solicitan el urgente mantenimiento de la ruta que es muy utilizada por diversos tipos de vehículos.

Préstamo para habilitar y mejorar la ruta ya se había aprobado.