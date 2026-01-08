Dos muertos y un herido a causa de profundo bache sobre ruta PY08

El lamentable suceso, acontecido por las malas condiciones de la ruta PY08, nuevamente es motivo de críticas y preocupación de la ciudadanía en general, por la falta de respuesta de los responsables del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para iniciar los trabajos de mantenimiento del citado trayecto, principalmente desde la rotonda de la Calle 6.000 hasta Azote’y, cuyo tramo se encuentra en calamitoso estado.

Según el informe de la Policía, el percance ocurrió esta tarde aproximadamente a las 13:15, en el kilómetro 406, y que involucró a un automóvil de la marca Toyota Vitz, de color negro, chapa Nº BVY 786, guiado por la señora María Luz Cristaldo, mayor de edad, víctima fatal, quien estaba acompañada por su hijo Guillermo Armando Britos Cristaldo, de profesión médico, quien también perdió la vida y por Marcos Daniel Britos, que se encuentra internado en el hospital de Santa Rosa.

El otro rodado es un camión semirremolque de la marca Scania, color blanco, con chapa Nº BGB 077, con carreta tipo granelero, guiado por Luis Alberto Rodríguez Ortiz, de 33 años. Este último salió ileso del accidente.

Datos extraoficiales indican que el choque de ambos vehículos habría ocurrido aparentemente cuando el conductor de uno de los vehículos realizó una maniobra con la intención de evitar atropellar un enorme bache formado en medio del carril por el que se desplazaban, momento en que impactaron de frente los vehículos.

Reclamos de los pobladores

Cabe señalar que el pedido de mantenimiento de esta ruta se viene repitiendo desde hace varios años por parte de los pobladores de los diferentes municipios por donde atraviesa el trayecto, que afecta directamente a los distritos de Guayaybí, Liberación, Gral. Resquín, Lima y Santa Rosa del Aguaray, todos del departamento de San Pedro, además de la localidad de Azote’y, situada en el departamento de Concepción.