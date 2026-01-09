Concepción: realizan feria de la piña en céntrica plaza

Dulces y de buen tamaño son las piñas que se venden en esta feria, según explicaron los campesinos. Las frutas son de la última parte de la producción. Actualmente están vendiendo tres piñas por G. 10.000, las de mayor tamaño y las más pequeñas son comercializadas también a G. 10.000, pero cuatro piñas.

Los productores llegaron temprano este viernes a la plaza Pinedo, ubicada en el centro de la ciudad de Concepción y apenas habilitaron sus improvisados puestos iniciaron las ventas, comentó Carlos Ortíz uno de los vendedores de piña.

Por su parte, Sindulfo Amaro, llegó a la capital departamental desde calle 11, distrito de Horqueta y dijo que las frutas que oferta corresponde a la última parte de su producción. Recordó que han vendido las piñas para su exportación a la Argentina y Uruguay.

