Director de Migraciones niega secreto y defiende vía de excepción en contrato por US$ 22 millones

En diciembre de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones adjudicó un contrato a la empresa estadounidense Securiport, por un monto total de 154.135 millones de guaraníes (unos 22 millones de dólares) para la provisión de nuevos sistemas de control migratorio.

Con el argumento de que contar con los sistemas que proveerá esa empresa, que permitirían a las autoridades migratorias paraguayas tener más información anticipada sobre las personas que llegan al país por vía aérea, la adjudicación se realizó por vía de excepción.

La empresa adjudicada fue seleccionada a total discreción del director de Migraciones, Jorge Kronawetter y, debido a la vía de excepción, no fue posible la postulación de otras empresas nacionales o internacionales que podrían haber competido y presentado ofertas más favorables.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, Kronawetter negó “absolutamente” que el proceso se haya llevado a cabo en secreto y señaló que el proyecto fue anunciado en junio de 2025 al firmarse un convenio entre la Dirección de Migraciones y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil.

“La adjudicación del proceso se hizo el 18 de diciembre y se publicó en todas nuestras plataformas”, añadió.

Información anticipada de pasajeros y control biométrico

Kronawetter explicó que, si bien el costo total del proyecto asciende a “cerca de 22 millones de dólares”, ese monto no será desembolsado en su totalidad de forma simultánea, sino que se harán pagos a medida que los distintos componentes del contrato sean entregados al Estado, en un proceso que se extendería por cinco años.

El director de Migraciones afirmó que el contrato permitirá a Paraguay cumplir con requisitos aeroportuarios internacionales como contar con un sistema de información anticipada de pasajeros que permitirá a las autoridades tener datos detallados de las personas que arribarán al país antes de que estas lleguen.

Indicó que Paraguay es uno de solo dos países de la región que no cuentan con ese sistema de información anticipada.

El segundo componente del contrato, según explicó Kronawetter, es la implementación de un “sistema de primer mundo” que incluirá “pasarelas electrónicas” y nuevos métodos de control biométrico que agilizarían los trámites en los aeropuertos.

Estos sistemas serán implementados en inicialmente en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, la principal terminal aérea del país, donde se apunta a tener en funcionamiento el sistema de información anticipada en el mes de junio. Luego se hará la implementación en el Aeropuerto Guaraní de Ciudad del Este.

El aeropuerto internacional de Encarnación “va a estar incluido en una segunda etapa”, agregó.

Otras opciones eran “mucho más caras”

El titular de Migraciones insistió en defender la decisión de llevar adelante el proceso por vía de excepción argumentando que la implementación de esos sistemas es necesaria por “seguridad nacional” y, si bien admitió que la vía de excepción permitió “obviar ciertos pasos de la vía de concurrencia”, afirmó que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas “supervisó todo el proceso”.

Admitió que la decisión de elegir a Securiport como empresa adjudicada fue suya y dijo que se trata de una empresa que viene haciendo “relevamiento de información” en Paraguay desde hace siete años y ha implementado de forma exitosa en Argentina sistemas de control migratorio similares a los que busca adquirir Paraguay.

“No nos queríamos aventurar con empresas que no conocíamos”, añadió. Afirmó también que se barajaron otras “opciones” para el contrato, pero dijo –sin entrar en más detalles u ofrecer pruebas – que esas alternativas eran “mucho más caras”.

“Me costó muchísimo tomar esta decisión, sabía que le iban a encontrar la vuelta para decir que hubo coima, pero si no lo hacíamos íbamos a seguir como una aldea”, agregó. “No quiero que sientan que esto fue algún tipo de negociado, es una cuestión de seguridad nacional y comodidad de los usuarios”.