Migraciones adjudicó contrato por 22 millones de dólares con secretismo

En diciembre pasado, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), a cargo de Jorge Kronawetter, concretó una multimillonaria licitación con la empresa estadounidense Securiport Limited Liability Company (LLC) por un total de G. 154.135 millones (US$ 22.011.796).

El llamado, con ID N° 474.811, que apunta a la implementación del Sistema de información anticipada de pasajeros y registro de nombres de pasajeros (API-PNR), se desarrolló mediante la modalidad de contratación por vía de excepción y con total sigilo bajo la excusa de “seguridad nacional”, que limitó la participación de otros competidores potenciales en el mercado paraguayo.

El llamado busca fortalecer, inicialmente, el control migratorio y la seguridad en el Aeropuerto Silvio Pettirossi, permitiendo la detección anticipada de amenazas transnacionales mediante la modernización tecnológica de los procesos de vigilancia.

Llamativo proceder

Según los documentos oficiales, la institución justificó esta exclusividad alegando la complejidad técnica y la necesidad de garantizar la seguridad del Estado.

A pesar de ser una licitación internacional, no participaron otras empresas, impidiendo una comparación pública de costos y posibles soluciones técnicas para el Estado paraguayo.

Uno de los puntos más críticos del proceso fue la presentación de una oferta única por parte de Securiport, vía correo electrónico, la cual se usó cómo base del llamado. A pesar que la Resolución N° 454/2024 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) exige contar con tres precios de mercado, un dictamen interno reconoció que, debido a la especialidad del sistema, no fue posible alcanzar la cantidad requerida.

El contrato adjudicado a Securiport por un monto total de US$ 22.011.796, equivalente a G. 154.135.620.428, fue firmado el 17 de diciembre pasado. El acuerdo contempla el despliegue de soluciones tecnológicas que incluyen identificación biométrica multimodal (rostro, huellas e iris), la instalación de puertas automáticas (e-Gates) y quioscos de autoservicio para agilizar el tránsito de viajeros que lleguen al país.

En términos financieros, la estructura de pagos establece un anticipo del 20% al momento de la firma del contrato, equivalente a US$ 4.402.359, mientras que el saldo restante se cubrirá mediante 60 pagos mensuales de US$ 366.863 cada uno.

DNM justifica llamado

En comunicación con ABC, Jorge Kronawetter sostuvo que el llamado se realizó por vía de la excepción bajo el amparo de un decreto firmado por el presidente Santiago Peña que califica el fortalecimiento de la seguridad aérea como una prioridad de seguridad nacional.

Explicó que se optó por Securiport debido a que la empresa ya contaba con relevamientos técnicos realizados en gestiones previas, y que buscar un nuevo proveedor habría demorado la implementación por lo menos dos años, retrasando una modernización urgente exigida por auditorías internacionales.

El titular de la DNM añadió que la institución validó la solvencia de la firma mediante la experiencia positiva reportada por la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, descartando otras opciones tras analizar “fracasos” en procesos similares de la región.

Respecto a la inversión, el director enfatizó que no impactará económicamente para los pasajeros, ya que los recursos provienen de un co-financiamiento con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), institución que transfirió los fondos ante la falta de presupuesto propio de Migraciones.

Aclara que, si bien el uso del software está sujeto a licencias para garantizar actualizaciones constantes a la última tecnología existente, toda la infraestructura y equipamiento físico quedarán en poder del Estado.