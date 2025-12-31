Registran récord de pasajeros en aeropuertos al cierre del 2025

La cantidad de vuelos en estas fechas, en la que miles de personas pasan por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, ya sea para volver al país y encontrarse con sus familias, como también quienes viajan al exterior para vacacionar o visitar a los familiares que están en el extranjero, como los eventos internacionales celebrados en el país y las nuevas conexiones, influenciaron en que se batiera el récord de la cantidad de pasajeros que pasaron por las terminales aéreas del país.

De acuerdo a los datos brindados por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), fueron más de 1.300.000 personas quienes pasaron por las terminales aéreas, de acuerdo al último corte realizado por la institución.

“Lo más relevante es que este año hemos batido el récord de la cantidad de pasajeros. Nunca ha alcanzado de 1.300.000 pasajeros y creemos que esto va a ir en ascenso, considerando que se han facilitado muchísimo el tema de transporte aéreo, hay muchas opciones para la gente para viajar", señaló Rubén Aguilar, director de aeropuertos.

Las compañías que ofrecen vuelos low cost (de bajo costo) influenciaron en que se bata el récord de cantidad de pasajeros que pasaron por la terminal, que superó a las 1.200.000 personas que se registró en el 2019.

Mejoras en el aeropuerto

Según Aguilar, la incorporación de 2.000 m² de nuevas construcciones en la zona de embarque fue un alivio que colaboró en lograr alcanzar la cantidad de pasajeros registrados, ya que brindó mayor comodidad en la parte de seguridad y migraciones.

También la adquisición de equipos nuevos, como rayos x con bandeja retornable y un ingreso en la que los pasajeros utilizan un código QR pasen a la zona de embarque para abordar los vuelos también colaboraron en el récord de pasajeros registrado.

“Nosotros con 10 compañías aéreas que están operando con nosotros, algunos con varias frecuencias diarias, eso hace que el aeropuerto siempre está en actividad las 24 horas y lógicamente también requiere el profesionalismo de la gente de los funcionarios para que ellos también puedan atender y quitar la aeronave segura, esa es la idea de la de la aviación, la seguridad siempre es primero”, destacó Aguilar.

Agregó que para el próximo año se prevé la incorporación de más equipos e infraestructura en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Destacó que algunos de los principales puntos de los pasajeros que viajan al exterior son Europa, Centroamérica y Brasil.