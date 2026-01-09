Incendio destruye vivienda en la capital de Misiones y afectados piden colaboración a la ciudadanía

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Fatima Quiñonez, oriunda de la comunidad de Chakoi, una de las compañías de la capital de Misiones, perdió todas sus pertenencias tras un incendio que consumió por completo su vivienda. Vivía allí con su pareja y su recién nacido. La mujer hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía en general. Solicita principalmente donaciones de ropa para recién nacidos ya que se quemó la totalidad de la ropita de su bebé.