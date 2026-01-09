Incendio destruye vivienda en la capital de Misiones y afectados piden colaboración a la ciudadanía

En la comunidad de Chakoi, una de las compañías del distrito de San Juan Bautista, Misiones, una familia perdió todas sus pertenencias tras un incendio que consumió por completo su vivienda. El siniestro, de carácter estructural, se habría originado por un cortocircuito.
Fatima Quiñonez relató que se encontraban en la casa de su abuela cuando notaron que de su habitación comenzaba a salir humo. Su pareja acudió de inmediato al lugar y se encontró con que las llamas ya habían alcanzado toda la pieza, consumiendo por completo sus pertenencias, sin que se pudiera salvar ningún objeto.
“Estábamos en la casa de mi abuela cuando de repente vimos salir humo de la casa, al llegar al lugar encontramos que se estaban quemando nuestras cosas sin poder rescatar absolutamente nada. Tengo una recién nacida que se quedó sin ropita y apelamos a la ciudadanía que nos quiera ayudar principalmente para la ropa de mi bebé”, comentó Quiñonez.
Ella mencionó que ya se están acercando a ellos para la ayuda correspondiente, pero de igual manera siguen necesitando, porque son personas de escasos recursos. Toda persona que quiera ayudarlos se puede comunicar al 0992 471 113, con Fatima Quiñonez.
