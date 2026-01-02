Manos solidarias que reconfortan: entregaron pan dulce a familias de pacientes en el Hospital Regional

En el marco de las celebraciones por la llegada del año 2026, en el Hospital Regional de Misiones se vivió un gesto de solidaridad y empatía hacia el prójimo.

El maestro panadero y confitero de la ciudad, Luciano Ortiz Godoy, realizó la entrega de donativos a pacientes internados, familiares y personal de blanco del nosocomio, como una muestra de apoyo y acompañamiento humano en fechas cargadas de emociones.

“Esto es algo tradicional para mí y para mi familia. Solemos visitar en fechas importantes como Navidad y Año Nuevo para compartir con la gente del hospital, con los pacientes internados y también con quienes están de guardia, llevando nuestro granito de arena. Son fechas muy especiales”, expresó Ortiz.

Asimismo, señaló que fueron dos días de intenso trabajo dedicados a la preparación de los productos panificados que luego fueron entregados como donación.

“Elaboré varios productos en buena cantidad: panes integrales, pan dulce navideño, pan de queso, pan de maíz con queso y otras variedades dulces. También llevé una buena cantidad de pan chip para el personal que estaba de guardia, para que puedan compartir en su cena”, detalló.

Conmovido, Luciano Ortiz manifestó que esta iniciativa nace de la enseñanza que le dejó su madre, Ceferina Godoy de Ortiz, quien siempre le inculcó la importancia de ayudar al prójimo.

“La primera vez que surgió esta iniciativa fue recordando mucho a mi finada madre. Ella siempre me decía que, ante todo, hay que ayudar al prójimo. Eso lo llevo muy presente y ya hace siete años que realizo esta actividad, que se volvió una tradición para mí y mi familia”, acotó.

Ortiz agregó que, desde pequeño, conoció de cerca la realidad de quienes atraviesan la internación de un familiar, especialmente en fechas sensibles, ya que su madre se desempeñó como cocinera en la institución de salud y solía relatarle sus vivencias.