Migraciones restablece servicios en CDE y Encarnación

La Dirección Nacional de Migraciones comunicó que los servicios de las Oficinas de Admisión de Extranjeros ubicadas en Ciudad del Este y Encarnación ya se encuentran plenamente restablecidos, tras los inconvenientes registrados en días anteriores. Los servicios fueron interrumpidos por cortes de energía y de internet.
Según el comunicado oficial, las dependencias retomaron con normalidad las tareas relacionadas con la recepción de solicitudes, la expedición de documentos migratorios, así como otras gestiones vinculadas a la tramitación de residencias y documentación para extranjeros.
Paso fronterizo no se vio afectado, afirman
Considerando el alto tránsito fronterizo en estas fechas del año, desde la institución también aclararon que los problemas técnicos o administrativos que motivaron la interrupción no afectaron en ningún momento el funcionamiento de los puestos de control migratorio en las fronteras de ambas ciudades.
Afirmaron que ambos puestos operaron con total normalidad pese a los problemas registrados en otras oficinas. Finalmente, recordó que las oficinas continúan atendiendo en los horarios habituales.
