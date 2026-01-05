Foz de Yguazú: largas filas afectan a paraguayos que viajan a Brasil

Según reclamos viralizados en redes sociales, el inconveniente radica en que la Policía Federal del Brasil habilitó un solo puesto de control, atendido por un único funcionario. Si bien el registro de datos puede realizarse de manera online y el trámite en sí resulta ágil, el tiempo de espera es excesivo cuando coinciden buses de turismo con los vehículos particulares.

La situación se agravó especialmente durante la tarde y la noche de ayer, cuando coincidieron decenas de ómnibus de turismo con gran cantidad de vehículos particulares que intentaban ingresar al país vecino. Explicaron que durante la madrugada el flujo de viajeros disminuyó y redujo el tiempo de espera.

Ya el año pasado los turistas paraguayos habían enfrentado demoras similares en los controles migratorios. En aquella ocasión, la Policía Federal anunció que mejorarían el servicio; sin embargo, este año el problema persiste debido a la falta de personal.

Durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero, numerosos compatriotas viajan hacia las playas brasileñas, uno de los destinos tradicionales preferidos por los paraguayos durante el verano.

Ante esta situación, se recomienda a los viajeros realizar el pre-registro migratorio a través del sitio web de la Policía Federal brasileña, donde se completa un formulario que genera un código QR. Este sistema permite agilizar el procedimiento al evitar la carga manual de datos, aunque no logra evitar demoras cuando la demanda supera la capacidad de atención.