Demoras y dificultades en fronteras de CDE y Encarnación por falta de energía e internet

La Dirección Nacional de Migraciones comunicó a través de las redes sociales que los trámites de documentación en las oficinas de admisión ubicadas en Ciudad del Este y Encarnación están suspendidos de forma temporal, a raíz de inconvenientes técnicos ajenos a la institución.

Según el comunicado oficial, la interrupción del servicio en Ciudad del Este se debe a fallas en la conexión a internet, mientras que en Encarnación el inconveniente está relacionado con la provisión de energía eléctrica.

Estos problemas se generan en medio de una temporada de alto tránsito fronterizo, debido a los viajes, sobre todo con destino a ciudades de Brasil.

¿Cuándo se restablecerán los servicios?

La institución aclaró que la normalización de los servicios dependerá de la reposición por parte de las empresas proveedoras correspondientes. Estos problemas generarían retrasos en los importantes pasos fronterizos.

Mientras tanto, Migraciones recordó que se encuentran habilitados los canales de atención para consultas, entre ellos el Call Center institucional (021 411-2000), el correo electrónico migraciones@migraciones.gov.py y las redes sociales oficiales.

