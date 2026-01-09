Niño de 3 años contrae leishmaniasis y permanece hospitalizado en Pedro Juan Caballero

Autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de leishmaniasis en el departamento de Amambay en lo que va del 2026. La enfermedad zoonótica afecta a un niño de 3 años que permanece internado en el servicio de pediatría del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero desde hace varios días.

“Hoy es el tercer día de internación del paciente con leishmaniasis. En líneas generales se encuentra estable, recibiendo todas las medicaciones y el tratamiento específico para el caso. Se le está dando seguimiento con un infectólogo pediatra que tenemos acá”, expresó el doctor Osmar Fariña, director del hospital.

¿Cómo contrajo la leishmaniasis?

El doctor Fariña dijo que estima que la presencia de muchos perros en la zona donde vive el niño y el contacto con esos animales pudo haber derivado en el cuadro de leishmaniasis. Por su parte, la abuela del pequeño indicó que en su casa no hay perros y desconoce cómo su nieto pudo haber tenido contacto con algún animal canino enfermo que transmitiera la enfermedad.

El doctor Fariña puntualizó que el paciente seguirá internado por unos días y luego deberá continuar con tratamiento ambulatorio para lograr su recuperación total.