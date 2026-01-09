Paraguay exigirá visa a venezolanos que busquen ingresar al país

Hoy, el Gobierno dio a conocer que desde mañana, sábado, los venezolanos ya no podrán ingresar al Paraguay sin visas.

Anteriormente y mediante el decreto N.º 14.609 -que data del 4 de setiembre de 1996- se permitía a los ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela ingresar y permanecer en el territorio paraguayo sin necesidad de visado, por periodos no superiores a sesenta días por cada viaje.

Sin embargo, según el MRE, ahora por “el contexto actual que atraviesa” el mencionado país, se hace “necesario, por razones de seguridad nacional” que todo eventual ingreso esté sujeto a una verificación previa de la documentación y antecedentes.

“Se exigirá nuevamente el requisito de visado para el ingreso de nacionales de ese país al Paraguay, a partir del día 10 de enero de 2026″, publicó el portal de la Cancillería.

