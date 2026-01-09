Peña ofrece a Paraguay como “ejemplo” para guiar “transición” en Venezuela

Este viernes, el presidente Santiago Peña conversó brevemente con medios de comunicación y dio detalles sobre la conversación telefónica que mantuvo ayer con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, una charla que se centró en la crisis que se desarrolla en Venezuela luego de que fuerzas estadounidenses atacaran el pasado sábado Caracas y capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Luego de la captura de Maduro y Flores – quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por supuestos vínculos con el narcotráfico y otros presuntos delitos, la presidencia de Venezuela fue asumida provisoriamente por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien cuenta con el apoyo de las fuerzas militares de Venezuela.

Lea más: Ni “subordinados” ni “sometidos”, dice presidenta de Venezuela bajo presión de Trump

Rodríguez ha exigido la liberación de Maduro y Flores y ha calificado como “secuestro” su captura, aunque aceptó negociar con el presidente estadounidense Donald Trump, quien a su vez ha afirmado en repetidas ocasiones que su gobierno dictará decisiones a Caracas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Paraguay es un “ejemplo” que puede “mostrar un camino” a Venezuela

El presidente Peña dijo que explicó a Marco Rubio que “probablemente el país que tiene más experiencia” en transiciones como la que atraviesa Venezuela es Paraguay, y señaló el antecedente del derrocamiento del dictador paraguayo Alfredo Stroessner en 1989, luego de 35 años de gobierno, y la “transición democrática enormemente exitosa” del país desde entonces.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Venezuela tiene que hacer una transición de 26 años (de gobiernos chavistas) y esto va a llevar su tiempo, se tienen que llamar a elecciones, liberar a presos políticos”, dijo Peña.

Lea más: Trump dice que ha cancelado una nueva oleada de ataques en Venezuela por su colaboración

Agregó que Paraguay es “un ejemplo” que puede “mostrar un camino” a seguir para un eventual gobierno de Edmundo González Urrutia o María Corina Machado, los principales líderes opositores venezolanos, quienes sin embargo parecen haber sido marginados por Washington de las conversaciones sobre el futuro inmediato de Venezuela.

El presidente Peña manifestó que Paraguay, como “buen amigo de Estados Unidos”, no debe “quedarse en la gradería”, sino que debe participar activamente en el “proceso de pacificación” de Venezuela.

Ante una consulta de qué podría aportar Paraguay a ese proceso, el mandatario respondió: “Experiencia, conocimiento, predisposición, voluntad”.