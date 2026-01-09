Villa Florida activa el Operativo Verano con el despliegue de 150 efectivos de la Policía Nacional

En la costanera de la ciudad de Villa Florida se realizó el lanzamiento oficial del Operativo Verano 2026 de la Dirección Departamental de Policía de Misiones. La actividad se desarrolló en presencia de autoridades policiales y locales.

El objetivo es brindar seguridad y protección a los veraneantes y turistas que elijan este departamento ​ como destino durante la temporada estival.

Lea más: Operativo Verano: ¿cómo será la cobertura policial en San Bernardino?

La comisario principal Mirtha Ramos, directora departamental de Policía, informó que el despliegue contempla un total de 200 efectivos policiales. De ese número, 150 agentes estarán patrullando activamente cada fin de semana en distintos puntos de la ciudad, incluyendo la playa del Camping Paraíso y la costanera y otras playas de Misiones.

“Desde Año Nuevo, la Policía implementó un operativo especial de seguridad en todo el departamento de Misiones ante el aumento de visitantes por la temporada de verano. En total, 200 efectivos fueron destinados a la cobertura, de los cuales 150 prestan servicio activo cada fin de semana, mientras que los otros 50 se encuentran distribuidos por turnos, bajo coordinación del jefe de la comisaría local”, señaló Ramos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Agregó que el operativo contempla una mayor presencia policial con patrullajes a pie en las playas, además de controles permanentes desde el ingreso al departamento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, se intensificarán los controles en los accesos a las playas durante los fines de semana y en los días de mayor afluencia de personas.

Desde la institución solicitaron la colaboración de la ciudadanía y aseguraron que tanto turistas como veraneantes pueden visitar Misiones con tranquilidad, ya que el objetivo es garantizar un entorno seguro durante toda la temporada.

El departamento de Misiones cuenta con tres playas municipales habilitadas oficialmente: una en la ciudad de Villa Florida, la playa Camping Paraíso, y dos en el distrito de Ayolas, la playa San José Mi y la playa municipal de Corateí.