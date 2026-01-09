Operativo Verano: ¿cómo será la cobertura policial en San Bernardino?

La Policía Nacional tiene previsto lanzar oficialmente este viernes su “Operativo Verano”, que delinea sus planes para brindar cobertura de seguridad en el contexto de la temporada veraniega y el aumento de la concurrencia de personas en destinos turísticos de Paraguay, entre los cuales el principal es la ciudad de San Bernardino, en el departamento de Cordillera.

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el comisario Hugo Díaz, director de la Policía Nacional en Cordillera, explicó que el “Operativo Verano” contempla una cobertura reforzada en San Bernardino principalmente los viernes, sábados y domingos, días en que es mayor el flujo de personas hacia la “ciudad veraniega”.

Indicó que la Comisaría 16 de San Bernardino ya fue reforzada con un contingente de 30 agentes policiales adicionales, además de tres patrulleras y cuatro motocicletas que se suman a los tres vehículos de patrulla, dos biciclos de Prevención y Seguridad y dos motos del Grupo Lince con que ya cuenta esa dependencia policial.

Añadió que la Policía trabaja también de forma “muy coordinada” con dos comisiones vecinales enfocadas en la seguridad en San Bernardino, y afirmó que esa colaboración ha resultado en una disminución en el número de hechos punibles que se registran en la ciudad.

Problemas en el tránsito

Y agregó que, en Cordillera, el “Operativo Verano” no se centra solo en San Bernardino, sino que contempla también refuerzos en otros destinos populares como Itacurubí de la Cordillera o Piribebuy.

El comisario Díaz admitió, sin embargo, que la “normalidad” en San Bernardino ha enfrentado el desafío que suponen los problemas de tránsito, principalmente sobre la Ruta PY02 y la vía que conecta San Bernardino con Luque, donde en los últimos fines de semana se han registrado congestiones en el tránsito debido a problemas en puestos de peaje.