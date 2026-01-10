Nacionales
10 de enero de 2026 - 09:14

¡Atención! 13 departamentos están en zona de tormentas para esta mañana

Gif Imagen de tormentas eléctricas y lluvia en Asunción.

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un aviso especial, advirtiendo sobre el avance de núcleos de tormentas que afectan a gran parte del territorio nacional. El informe señala que el sistema de inestabilidad climática persiste sobre la Región Oriental y el centro-sur del Chaco, con un alto potencial de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas.

De acuerdo con el boletín oficial de Meteorología de las 8:10 de este sábado, los departamentos bajo alerta incluyen a Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Presidente Hayes y el suroeste de Boquerón.

En estas zonas se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas moderadas a fuertes y ráfagas de viento que podrían alcanzar intensidades importantes, acompañadas de la caída ocasional de granizos.

Este sistema de tormentas, que comenzó a desarrollarse con fuerza desde la jornada de ayer viernes, ha mantenido un ambiente inestable y elevados niveles de humedad en todo el país.

En cuanto a las temperaturas, la presencia de nubosidad y lluvias brindará un leve respiro al intenso calor de días pasados. Para hoy se estiman máximas que oscilarán entre los 25 y 29 °C en la Región Oriental, mientras que en el Chaco podrían llegar hasta los 34 °C. Se espera que a partir del domingo los vientos roten hacia el sector sur, lo que propiciaría un descenso más marcado de la temperatura y una disminución de la inestabilidad.

