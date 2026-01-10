Barrios inundados tras intensas lluvias en Santaní

Las inundaciones de los barrios en cada lluvia grande en Santaní son un problema de larga data, debido a que gran parte de la población está ubicada en lugares bajos y, cuando las aguas se acumulan, se convierten en fuertes correntadas que desembocan en los cauces naturales, causando el desborde de los canales que afectan directamente a la gente que vive en las áreas inundables.

Los puntos más afectados son los barrios Santa Bárbara, Ycuá Pa’i, San José, San Martín de Porres, Tapiracuai, Monte Alto, Niño Jesús, Ñu Po’i, 8 de Diciembre, entre otros.

En cuanto a la sede escolar que nuevamente quedó bajo agua y que afectó toda la parte del piso, la escuela Virgen de Caacupé, el director de la casa de estudios, Lic. José Colman, expresó que la comunidad educativa está sumamente preocupada por la situación, teniendo en cuenta que el inconveniente se viene arrastrando desde hace varios años y, hasta el momento, no están pudiendo solucionar el problema.

Aseveró que todas las obras de mejoras realizadas en el lugar con el propósito de evitar que las aguas que vienen de los alrededores, especialmente de un predio deportivo, no entren en las instalaciones del local escolar no sirvieron para nada, por lo que se necesita de una millonaria inversión de parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las demás instituciones responsables para poder buscar la manera de solucionar la preocupación de los padres de familia y de toda la comunidad educativa, aseveró el docente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Torrencial lluvia causó inundación y caos en San Estanislao

Se aproxima el inicio de clases

Por otra parte, el educador refirió que ojalá se pueda ver la forma de encontrar por lo menos una solución paliativa antes del inicio de las actividades de este año lectivo, atendiendo que faltan pocas semanas para el comienzo de las clases y que empezar en estas condiciones no es lo más conveniente, debido a que el comportamiento climático es muy cambiante y que no quieren arriesgar la integridad física de los niños y de los propios educadores con esta situación, agregó.