Desborde del arroyo Naranja afecta a 12 familias en Carayao

La Municipalidad de Carayaó realizó trabajos de evacuación y asistencia a los pobladores afectados. En total serían 4 las familias evacuadas en vistas a que sus viviendas quedaron prácticamente bajo agua, el resto, registraron inundaciones que pudieron controlar y evitar a que pase mayores.

El intendente Carlos Jiménez (ANR-HC) explicó que el barrio Las Mercedes es una zona baja del distrito que se inunda con frecuencia en cada lluvia importante, motivo por el cual ya se han realizado anteriormente reubicaciones de familias que viven en áreas de riesgo.

El jefe comunal indicó que hasta el momento no se registran víctimas que lamentar y aseguró que todas las familias se encuentran fuera de peligro y están recibiendo asistencia por parte del municipio local.

Agregó que primeros reportes señalan que el nivel del arroyo ya comenzó a descender y que varias viviendas afectadas empiezan a quedar despejadas del agua, aunque continúan las tareas de evaluación de daños en la zona.

