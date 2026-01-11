Caacupé: “La corrupción, el robo y el pokarĕ están lejos de Dios”, resaltó sacerdote en Caacupé

El Pbro. Segovia, párroco de la Parroquia Virgen del Rosario y director de Radio María Paraguay, advirtió que “la deshonestidad, el robo, el pokarë y la corrupción heta oī ñande apyteme. Nuestro corazón está lejos del Señor”. En ese contexto, subrayó la urgencia de un liderazgo que acompañe al pueblo, promueva la justicia y fortalezca la dignidad de cada persona a través del amor y la gracia de Dios.

“Necesitamos líderes que escuchen, que estén cerca, que caminen con su gente, que animen y orienten. Vencer el mal haciendo el bien no es solo un ideal: es nuestra misión diaria”, afirmó, recordando que cada ciudadano y cada líder tiene una responsabilidad concreta en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

El sacerdote recordó la escena del evangelio en la que Jesús se acerca al río Jordán y se deja bautizar por Juan. “No lo hace por necesidad personal, sino para solidarizarse con nosotros, para caminar junto a su pueblo y compartir nuestra vida e historia. Entrar en el agua es símbolo de vida, de limpieza y de purificación; el agua da vida, hace germinar la semilla, calma la sed y sirve para limpiar nuestra alma”, explicó.

El Pbro. Segovia señaló además que la dignidad de ser hijo o hija de Dios no depende de méritos propios, estudios, títulos ni reconocimiento social, sino que “es un regalo, un amor gratuito y misericordioso de Dios, que nos llama a vivir con humildad y sencillez”.

Señaló que el bautismo nos incorpora a Cristo y nos configura como “otro Cristo” en el mundo, llamados a ejercer nuestra misión como sacerdotes, profetas y reyes en cada acción y decisión que tomamos.

“Es importante tomar conciencia de lo que significa nuestro bautismo. No se trata solo de un rito, ni de una tradición social. Ser hijo de Dios es más importante que todos los títulos del mundo. Hay muchos bautizados, pero pocos cristianos. Nuestro bautismo nos da identidad, nos llama a vivir con dignidad y nos invita a hacer el bien, incluso frente a la corrupción, el robo y el pokarë que nos rodean”, enfatizó.

La misión de ser líderes

El prelado vinculó la misión de Jesús con la responsabilidad de líderes y ciudadanos en la comunidad. “Un liderazgo que se acerca, que camina con su pueblo y que orienta según el evangelio, ayuda a construir un país más justo. Dios nos llama a ser instrumentos de su amor y su justicia en la sociedad”, afirmó, recordando que la cercanía y la escucha son valores esenciales para transformar positivamente cualquier comunidad.

El sacerdote concluyó expresando su alegría de estar en el Santuario Basílica Menor de Nuestra Señora intercesora de los Milagros, un lugar sagrado que simboliza la cercanía de Dios con su pueblo.

“Es una inmensa alegría estar ante la presencia del Señor en este lugar maravilloso, nuestra casa de Mamita María. Aquí recordamos que nuestra vida tiene sentido, que el bautismo nos purifica y nos da una nueva misión, y que debemos vivir siempre bajo la guía de Dios”, finalizó, invitando a todos los fieles a asumir su fe como una fuerza de bien en la sociedad.

