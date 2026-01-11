Pedro Juan Caballero: hallan marihuana en el organismo de una niña de 2 años

La Dirección de Amambay de la Policía Nacional informó este domingo sobre una intervención por un supuesto caso de intoxicación de una niña de 2 años que fue llevada por sus padres al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero e ingresada en el servicio de Pediatría de dicho nosocomio.

El caso se registró el sábado en horas de la tarde, según informaron los intervinientes. Se le practicó una prueba que dio positivo a marihuana en su organismo por lo que tuvo que quedar internada por varias horas por criterio de los profesionales de salud.

La niña presentaba somnolencia

La jefatura de la Comisaría 13 de Pedro Juan Caballero, emitió un boletín en el que señaló que la pequeña de 2 años fue llevada por sus padres e ingresada al Hospital Regional por un cuadro de somnolencia.

“Por esa razón se les practicó un test toxicológico a la niña y a sus padres arrojando positivo a cannabinoides (marihuana)”, detalló el informe policial sobre el punto.

Niña a cargo de una tía

Desde la misma Policía Nacional informaron que por instrucciones de la defensora pública de la niñez de turno, abogada Letiscia Sosa, tras permanecer internada por varias horas, la niña quedó a cargo de una tía.

Por su parte, el fiscal de turno Rodrigo Espínola, dispuso que los padres se retiren a su domicilio e intimó a los mismos a presentarse el lunes ante la unidad fiscal a su cargo para prestar declaración y de esa manera dar continuidad a la investigación del caso.