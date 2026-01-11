Reportan tráfico cargado pero fluido en la ruta PY02

La presencia del personal de la Caminera y del destacamento local permite coordinar la circulación de manera ordenada, evitando que se generen embotellamientos prolongados.

No obstante, Cardozo instó a los conductores a mantener precaución, respetar los límites de velocidad y estar atentos a las señalizaciones, sobre todo en los tramos más congestionados.

Se reporta además la implementación de contravía desde la Caminera hasta el peaje, con la siguiente distribución:

- 5 casetas en el sentido Ypacaraí hacia la Capital

- 3 casetas en el sentido Ypacaraí hacia el interior del país

El inspector Cardozo indicó que estas medidas buscan facilitar la circulación durante las horas pico y en momentos de mayor tránsito, como los fines de semana o feriados, cuando se registra un aumento notable de vehículos en la ruta.

También recomendó planificar los viajes con anticipación y evitar maniobras riesgosas para garantizar un tránsito seguro para todos los usuarios.

Finalmente, el inspector aseguró que el personal de tránsito continuará monitoreando la ruta y ajustando las medidas según la situación, con el objetivo de mantener la fluidez y la seguridad en toda la vía.

