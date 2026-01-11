Nacionales
11 de enero de 2026 - 19:55

Reportan tráfico cargado pero fluido en la ruta PY02

El inspector Roland Cardozo, jefe del destacamento del desvío de San Bernardino, informó que la ruta PY02 presenta un flujo vehicular cargado, aunque los vehículos circulan con normalidad y sin mayores inconvenientes. Explicó que el flujo de vehículos se concentra especialmente en el peaje de Ypacaraí, donde se registra mayor movimiento y, por momentos, lentitud en el tránsito.

La presencia del personal de la Caminera y del destacamento local permite coordinar la circulación de manera ordenada, evitando que se generen embotellamientos prolongados.

No obstante, Cardozo instó a los conductores a mantener precaución, respetar los límites de velocidad y estar atentos a las señalizaciones, sobre todo en los tramos más congestionados.

Se reporta además la implementación de contravía desde la Caminera hasta el peaje, con la siguiente distribución:

- 5 casetas en el sentido Ypacaraí hacia la Capital

- 3 casetas en el sentido Ypacaraí hacia el interior del país

En el desvío de San Bernardino se observa una importante concurrencia de vehículos, aunque el tránsito continúa de manera fluida.
El inspector Cardozo indicó que estas medidas buscan facilitar la circulación durante las horas pico y en momentos de mayor tránsito, como los fines de semana o feriados, cuando se registra un aumento notable de vehículos en la ruta.

También recomendó planificar los viajes con anticipación y evitar maniobras riesgosas para garantizar un tránsito seguro para todos los usuarios.

Finalmente, el inspector aseguró que el personal de tránsito continuará monitoreando la ruta y ajustando las medidas según la situación, con el objetivo de mantener la fluidez y la seguridad en toda la vía.

