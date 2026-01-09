Ministra del MOPC evitó a la prensa en el inicio de obra vial en Cordillera

El Gobierno Nacional dio inicio este viernes a las obras de la Red Vial Estructurante que consiste en la construcción de dos corredores viales estratégicos en el departamento de Cordillera.

El primero se iniciará en el kilómetro 41 de la ruta PY02 desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque.

El segundo corredor comenzará en el kilómetro 43 de la misma vía, según la promesa, para optimizar el acceso desde la ciudad de San Bernardino, uno de los principales polos turísticos del país.

Pese a la magnitud del proyecto y a la expectativa generada, la ministra de Obras evitó deliberadamente el contacto con los medios de comunicación al concluir la actividad, retirándose del lugar escoltada por agentes de seguridad presidencial.

La secretaria de Estado no brindó explicaciones sobre aspectos clave como los plazos de ejecución, el monto total de la inversión, los mecanismos de control y fiscalización ni el impacto real de la obra en las comunidades afectadas, información fundamental tratándose de una iniciativa financiada con fondos públicos.

El presidente Santiago Peña tampoco respondió las consultas de la prensa y se retiró rápidamente acompañado de sus escoltas.

El único que se refirió a las obras fue el ingeniero Juan Carlos Pettengill, representante del Consorcio 8A, quien se limitó a asegurar que el proyecto representará un avance para la zona y negó cualquier intención de apropiarse de los peajes, desmintiendo así versiones que circulan entre la ciudadanía.

Solo se resaltaron futuros beneficios

Entre los principales beneficios que fueron anunciados, se resaltó que con esta obra se tendrá un ahorro estimado de más de 20 minutos en el trayecto entre Asunción y San Bernardino, además de una reducción en el consumo de combustible y de los accidentes de tránsito, al desviar el tránsito pesado fuera de las zonas urbanas.

La infraestructura incluirá una autopista elevada de 3,6 kilómetros de extensión, que según reportó el MOPC vía comunicado, conectará las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con dos calzadas y dos carriles por sentido de circulación, compatible con el futuro tren de cercanías.

El reporte añadió que la inversión estimada asciende a US$ 175 millones y estará a cargo del consorcio Rutas del Este (Sacyr y Ocho A), concesionario de la ruta PY02 bajo el régimen de Alianza Público-Privada.

El contrato contempla la construcción, operación y mantenimiento de la red vial, garantizando su funcionalidad y sostenibilidad a largo plazo.

