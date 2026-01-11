Salud mental: van casi 10.000 llamadas a la línea 155, de contención psicológica

La línea 155 fue habilitada en mayo del año pasado, por el Ministerio de Salud Pública, para dar apoyo emocional, gratuito y confidencial, en el marco del fortalecimiento de las políticas públicas en salud mental.

Un informe del Ministerio de Salud indica que desde entonces hasta este fin de semana, “se atendieron 9.658 llamadas: 7.888 de adultos, 482 de niños y adolescentes, y 1.288 de usuarios que no especificaron su edad”. Unos 506 casos fueron derivados a servicios especializados, de mayo a diciembre.

Lea más: Salud mental de adolescentes en Paraguay: la línea 155 puede salvar vidas

“El mayor porcentaje de usuarios que recurrieron al servicio corresponde a la franja de 40 a 49 años, con un 24.44%, seguido de la franja etaria de 30 a 39 años, con un 22.22%, y 20% incluye al grupo de entre 20 a 29 años”, remarca el reporte oficial.

Mujeres llamaron más en la última semana de 2025

Igualmente, el informe resalta que “en la última semana de diciembre de 2025, hasta el 1 de enero de 2026, se registró un total de 473 casos intervenidos. De estos, 190 corresponden a adultos, 38 a niñas, niños y adolescentes, y 245 sin especificar edad”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Diciembre y la salud mental: el Ministerio de Salud recuerda que la línea 155 está disponible las 24 horas

El Ministerio de Salud resalta que de estas cifras de fin de año, “en el caso de los adultos, el 53.16% corresponde a mujeres y 46.31% a varones, y 0.52%, otro. En cuanto a niñez y adolescencia, 92.10% eran varones y 5.26% mujeres, y 2.6 % otro”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las derivaciones a servicios especializados a partir de las llamadas sumaron en diciembre 45, 40 adultos y 2 niños y adolescentes”, agrega el reporte.

El 155 funciona las 24 horas

Desde el Ministerio de Salud explicaron que la Línea 155 “está diseñada para brindar contención emocional, intervención en crisis y orientación oportuna a personas que enfrentan situaciones de sufrimiento psíquico, riesgo suicida o necesidad urgente de apoyo psicológico. Algunos de los tipos de llamadas esperadas incluyen crisis suicidas, episodios de ansiedad y pánico, situaciones de violencia y abuso, y orientación en salud mental para personas y familiares”.

Lea más: Línea de salud mental puede ser el primer paso para recibir ayuda

El 155 funciona las 24 horas. Para garantizar una atención integral, el sistema está integrado a otros servicios de urgencia, como el 911, el SEME y el 147, fono ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.