Video: ¡El obispo que baila y alegra a los jóvenes! Monseñor Valenzuela se luce con la Pastoral Juvenil

Lejos de la imagen tradicional de un obispo serio y distante, monseñor Valenzuela se muestra cercano, solidario y con un estilo adaptado al mundo juvenil. En el video, su carisma se refleja mientras realiza la tradicional “vueltita”, generando risas y entusiasmo entre los participantes.

El bailecito de Monseñor Valenzuela ante jóvenes fue durante el Curso de Animadores de Comunidades Juveniles (CACJ) 2026, con el lema: “Formar animadores para una Iglesia viva y en salida”. La actividad se desarrolló del 4 al 9 de enero en la Casa de Retiro Emaús, ubicada en la ciudad de Luque.

Para muchos, es la primera vez que se ve a un obispo con tanta alegría y cercanía, demostrando que la Iglesia puede conectarse con los jóvenes de manera auténtica y amena. Su personalidad alegre no le quita seriedad: monseñor Valenzuela también se destaca por su mirada crítica frente a la realidad nacional y su compromiso con la solidaridad y la justicia social.

Su carisma ha hecho que sea muy querido entre los jóvenes y fieles, y algunos incluso en algún momento lo mencionaron como un posible candidato a asumir mayores responsabilidades eclesiales en el futuro. Mientras tanto, monseñor Valenzuela sigue caminando junto a su comunidad, llevando un mensaje de fe, alegría y compromiso cristiano.

Obispo con análisis consciente

El obispo de Caacupé se ha consolidado como una voz reconocida dentro de la Iglesia y la sociedad paraguaya gracias a sus homilías profundas y reflexivas. En cada misa, no solo transmite enseñanzas de fe, sino que también ofrece un análisis consciente y claro de la realidad social, económica y cultural del país.

Sus palabras invitan a los fieles a la reflexión sobre los desafíos que enfrenta la sociedad, desde la desigualdad hasta la corrupción, promoviendo valores de solidaridad, justicia y responsabilidad ciudadana.

Además, destaca la importancia de mantener una vida cercana a Dios, de fortalecer la comunidad y de actuar con empatía y compromiso hacia el prójimo, convirtiéndose así en un referente espiritual que conecta con distintos sectores de la población y que logra, con su estilo cercano y su capacidad de comunicación, que los mensajes trasciendan el templo y se sientan dentro de la vida cotidiana de los paraguayos.

“Fortalecer el acompañamiento a los jóvenes”

El Curso de Animadores de Comunidades Juveniles (CACJ) 2026 fue organizado por la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) “con el firme propósito de fortalecer el acompañamiento pastoral a los jóvenes y promover su protagonismo en la vida eclesial y social”. Participaron más de 130 jóvenes animadores provenientes de distintas comunidades y realidades del país.

El curso tuvo como objetivo general formar animadores capaces de acompañar a otros jóvenes en su crecimiento personal, en los procesos de educación en la fe y en su integración activa a la comunidad eclesial, continuadora de la misión de Jesús, con un compromiso concreto en la transformación de la sociedad.

Un camino formativo integral

El CACJ 2026 se desarrolló a lo largo de varios días, del 4 al 9 de enero, combinando espacios de oración, formación doctrinal, reflexión pastoral, celebraciones litúrgicas, dinámicas grupales y momentos recreativos, favoreciendo una experiencia integral que abarcó mente, corazón y acción.

Desde la misa de apertura, los participantes fueron invitados a reconocerse como hijos amados de Dios, profundizando en la dignidad humana propia y del prójimo, eje central de la primera jornada. A partir del anuncio kerigmático —“Jesús te ama”—, los jóvenes reflexionaron sobre una fe viva, encarnada en la realidad y comprometida con la vida cotidiana, informó la CEP en su página digital.

Iglesia, comunión y misión

Uno de los acentos del curso fue el fortalecimiento de la conciencia de Iglesia como Pueblo de Dios, profundizando en su naturaleza sacramental, orgánica y misionera. A través de talleres, dinámicas y el análisis de la Carta Pastoral de los obispos, los animadores reflexionaron sobre los desafíos actuales de la Iglesia en Paraguay y la necesidad de ser una Iglesia en salida, que construya puentes y no barreras.

Este proceso formativo alentó a los jóvenes a asumirse como discípulos misioneros, comprometidos con la comunión, la participación y la corresponsabilidad en la vida eclesial.

Cultura del cuidado y compromiso con los más vulnerables

En sintonía con las orientaciones de la Iglesia universal y nacional, el CACJ 2026 dedicó una jornada especial a la cultura del cuidado, abordando la prevención de abusos, la creación de entornos seguros y la protección de la dignidad de los más vulnerables. Los animadores reflexionaron sobre su rol como facilitadores de microclimas de cuidado en los espacios juveniles, aportando incluso propuestas para la actualización de las Líneas Guía de Prevención de Abusos de la CEP.

Espiritualidad, adoración y envío

Momentos fuertes de espiritualidad, como la Lectio Divina, la adoración eucarística y las celebraciones diarias de la Eucaristía, permitieron a los participantes experimentar el amor de Dios como motor de la vocación cristiana. El curso culminó con una celebración eucarística de conclusión y envío, donde los animadores renovaron su compromiso de servir con alegría, responsabilidad y esperanza en sus comunidades juveniles.

El Curso de Animadores de Comunidades Juveniles 2026 se consolidó así como un verdadero espacio de encuentro, formación y envío misionero, apostando por jóvenes preparados, sensibles a la realidad y profundamente enraizados en el Evangelio, llamados a ser luz y fermento en la Iglesia y en la sociedad. “Formar animadores hoy para transformar el mañana”, concluye el material informativo de la CEP.