Habilitan la primera promoción del curso para Cimefor en el Destacamento Militar de Itacurubí del Rosario

Además de la apertura del curso de formación, también fueron inauguradas algunas mejoras edilicias en las instalaciones del Destacamento, que contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Gral. (R) Óscar González, acompañado por el comandante del Ejército Paraguayo, Gral. Manuel Rodríguez; el comandante del 1er. Cuerpo de Ejército, Gral. de División Claudio Panza; el comandante de la 3.ª División de Caballería, Gral. de Brigada Víctor Urdapilleta, además de autoridades locales e invitados especiales.

Las autoridades castrenses presentes en el acto de habilitación del curso y la presentación de los primeros 21 aspirantes, entre ellos 15 varones y 6 mujeres, que se realizó esta mañana en el predio del Destacamento Militar del 1er. Cuerpo de Ejército de Itacurubí del Rosario, señalaron que el objetivo de esta iniciativa es dar oportunidad a los jóvenes sampedranos para su formación general y, a la vez, ampliar sus conocimientos como ciudadanos en esta materia.

Sobre el punto, el ministro de Defensa, Óscar González, subrayó que los jóvenes de ambos sexos van a tener la excelente oportunidad de formarse en la disciplina militar como voluntarios, que tendrá una duración de seis semanas por cada período, hasta completar las 18 semanas que requieren para graduarse como subtenientes de reserva.

Disciplina y valores

En otro momento, el ministro refirió que lo más importante para los primeros aspirantes es que la enseñanza militar está enfocada principalmente en la disciplina, los valores patrióticos y en las habilidades tácticas y técnicas que estarán aprendiendo durante el proceso de preparación en el ámbito militar y que les serán sumamente provechosos para su vida cotidiana, aseveró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aumentar la cantidad de cimeforistas

Por su parte, el comandante de la 3ª División de Caballería, Gral. de Brigada Víctor Urdapilleta, expresó que desde este momento ya están trabajando en el proceso de ir aumentando la cantidad de aspirantes para los próximos años, con el firme propósito de incentivar a los jóvenes de la zona a incursionar en la carrera militar y no desaprovechar su tiempo para prepararse como ciudadanos, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Con acto cultural y desfile celebran el aniversario de Itacurubí del Rosario

Comienzan como aspirantes y salen como subtenientes

En lo que concierne al proceso del curso que se inicia hoy oficialmente, el Gral. Urdapilleta refirió que los jóvenes que están comenzando su preparación académica y práctica militar, en el primer año comienzan como aspirantes; en el segundo período, cabo aspirantes; en el tercer período, sargentos aspirantes, y culminan como subtenientes de Caballería de reserva.