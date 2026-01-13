Concejala afirma que amarradero en el corazón el Banco San Miguel no debería estar ahí

Bajo el respaldo de la mayoría oficialista en la Junta Municipal de Asunción, se concretó la entrega de un predio público a favor de la empresa Amarradero Servigen Naval SRL. Esta concesión, impulsada por los concejales colorados cercanos al intendente Luis Bello, otorga un permiso de uso precario en pleno corazón del Banco San Miguel.

La decisión ha generado alarma, ya que la firma operará dentro de una reserva ecológica crítica, cuya protección ambiental se ve hoy amenazada por intereses comerciales avalados por el municipio.

La concejala Paulina Serrano (PPQ) cuestionó duramente la concesión y el plazo otorgado. “Las costas de Asunción están ocupadas por empresas y muchas de ellas están de manera totalmente irregular. Hay más de 60 empresas ocupando las costas, pero menos de 15 están en regla”.

Sobre el caso del Amarradero Servigen Naval SRL, la cual recibió la aprobación nuevamente por cinco años, apuntó que considera totalmente equivocado. “Yo propuse que en todo caso se le dé un periodo de seis meses para retirarse de ese sitio porque ahí no debería funcionar”.

Seguido dejó en claro que los que están en la franja costera sur, que funcionen en regla y aportando el canon correspondiente. “Los que están en zonas de la ciudad donde no está permitido, que es gran parte de la costanera norte y sobre todo dentro de la reserva al Banco San Miguel, que es un área protegida, no deberían estar ahí”.

La concejala apuntó que falta demasiado esfuerzo, demasiada voluntad para poner como prioridad la reserva. “Si le aprobamos por cinco años, en teoría con la intención de que salga, es porque le estamos dejando quedarse”.