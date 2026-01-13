Tras críticas, MEC anuncia encuesta para explicar migración masiva de alumnos

Tras la ola de memes por las polémicas declaraciones del presidente Santiago Peña sobre la migración de estudiantes y el “ahorro” que implica para los padres, el ministro de Educación, Luis Ramírez, reconoció que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aún no cuenta con un análisis detallado sobre las causas de la migración masiva de estudiantes desde colegios privados hacia instituciones públicas. “Hoy tenemos los datos gruesos, no el análisis fino”, admitió.

Según explicó, históricamente la migración anual entre sectores rondaba entre 1.500 y 2.500 alumnos, pero actualmente la cifra alcanza alrededor de 40.000 a 45.000 estudiantes, un número que calificó como “extraordinario” y sin precedentes.

Lea más: Cómo tener más plata en el bolsillo, según Santiago Peña

Ante esta situación, aseguró que el MEC impulsará un análisis científico para tener datos estadísticos reales respecto a las causas de la migración masiva. “Si va a ser una encuesta, que tenga todos los principios estadísticos para que sea reconocida y tenga validez. Vamos a trabajar con los padres, vamos a hacer la consulta a quienes se han sumado a la escuela pública y vamos a tener una idea de por qué están viniendo”, declaró en ABC Cardinal.

El titular del MEC confirmó que están preparando una adenda al contrato para la compra kits escolares, considerando esta gran migración de estudiantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Crece traslado de alumnos de escuelas privadas a públicas y el MEC aduce un motivo

No atribuye la migración a crisis económica

En otro momento, el ministro cuestionó la hipótesis de que la migración se deba exclusivamente a problemas económicos. “En la época del covid, que fue mucho más crítica, no hubo una migración como esta. Hoy el país está económicamente mejor y, sin embargo, se da esta migración sin precedentes”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ramírez insistió en que la migración responde a múltiples factores y que no existe una sola causa. “Es una realidad que hay muchos criterios por los cuales se están mudando los chicos. Por eso necesitamos datos científicos, válidos, con una consulta bien hecha a las familias”, afirmó.

Lea más: Migración a escuelas públicas: esto dicen padres y directores

El ministro concluyó que el objetivo es comprender el fenómeno con precisión para orientar mejor las políticas públicas. “Tenemos la obligación de dar esos datos, de contarle a la gente qué está pasando y por qué está pasando”, sostuvo.

Migración se da en todo el país

Ramírez señaló que el fenómeno se registra a nivel nacional, aunque con mayor concentración en Central y Capital por la densidad de alumnos. “Estamos viendo este fenómeno en todo el país. Evidentemente, Central y Capital concentran más estudiantes y, por ende, más movimiento”, sostuvo.

Detalló que el relevamiento y análisis de datos se realizará por departamento y distrito. “Nosotros vamos a tener ese número fino por departamento. Ese trabajo nos permite tomar decisiones, medidas e intervenciones”, explicó al tiempo de señalar que será importante para la distribución de los kits escolares.

Lea más: Obras del CNC culminarían para el inicio del año lectivo, aseguran autoridades

Mejora en infraestructura y servicios en escuelas públicas

Ramírez sostuvo que uno de los factores que podría estar influyendo es la mejora en las condiciones de la educación pública. Mencionó intervenciones en casi 7.000 instituciones, renovación de infraestructura, incorporación de tecnología, mobiliario nuevo y programas como Hambre Cero.

“Tenemos mayor infraestructura y mejor infraestructura. Este año vamos a llegar a tener letrinas cero: las escuelas van a tener baños, agua, condiciones básicas que antes no se daban”, expresó.

También destacó casos emblemáticos como el Colegio Nacional de la Capital y el Colegio Técnico Nacional, al que calificó como “un orgullo de la escuela pública”.

Lea más: Así responde Wiens a insólito plan de Peña para que paraguayos “tengan más plata en el bolsillo”

Sistema de datos será modernizado

El ministro reconoció que el MEC arrastra debilidades en su sistema de información y se comprometió a mejorar la transparencia de los datos para este 2026. “Tenemos cinco sistemas informáticos que no están unificados. Este año vamos a transformar toda la plataforma para que la ciudadanía pueda acceder fácilmente a estadísticas educativas”, prometió.

Asimismo, anunció cambios en el calendario de cierre de inscripciones para contar con estadísticas más oportunas. “Vamos a dejar de tener febreristas y pasar a ser diciembristas, para tener datos consolidados a fin de año y no recién en marzo o junio”, explicó.

Eso es necesario para mejorar la planificación de compras de kits escolares, pues cada año se reportan faltantes por problemas de matriculación y registros.